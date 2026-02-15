Didier Deschamps interpellé avant la Coupe du monde : Trois surprises se préparent ?

Alexis Brunet

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026, qui sera la dernière de Didier Deschamps. Le sélectionneur a dit il y a quelque temps qu’il céderait sa place après la compétition et il voudra donc partir de la meilleure des manières. Pour essayer de remporter la CDM, il pourrait donc tenter quelques surprises dans sa liste et justement il a été interpellé sur le sujet.

Plus les jours passent, plus la Coupe du monde se rapproche. Elle commencera officiellement le 11 juin prochain et se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une compétition qui sera la dernière pour Didier Deschamps, qui a annoncé déjà il y a quelques mois qu’il mettrait un terme à son mandat à la tête de l’équipe de France après cette échéance.

OM : «Deschamps je l’ai braqué», il raconte toute la scène https://t.co/E8hto3WBML — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Des surprises dans la liste de Deschamps ? Durant ces prochains mois, Didier Deschamps doit donc réfléchir à sa liste pour la Coupe du monde. Le sélectionneur a déjà l’essentiel de son groupe sur qui il se repose depuis plusieurs années, mais il pourrait également tenter quelques coups surprises en fonction des états de forme ou des blessures. Il pourrait par exemple piocher du côté du RC Lens, en tout cas Pierre Sage lui a glissé quelques noms en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Risser, Udol, Thauvin… je leur souhaite d’aller en équipe de France, surtout sur une année de Coupe du Monde. »