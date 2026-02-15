«D’une médiocrité folle…» : Un consultant de RMC est d'une «nullité affligeante», le clash continue sur les réseaux sociaux

Samedi, l’OM recevait Strasbourg (2-2) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 et a de nouveau laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras. Le signe d’une défaillance probablement psychologique des Olympiens et un consultant de RMC a proposé une solution pour régler ce problème, ce qui a provoqué un nouveau clash sur les réseaux sociaux.
On ne compte plus les fois où l’OM a lâché des points dans les derniers instants d’une rencontre cette saison. Un scénario qui s’est de nouveau produit samedi lors de la réception de Strasbourg. Les Olympiens avaient le match entre leurs pieds et menaient de deux buts juste avant d’entrer dans le dernier quart d’heure. C’était avant la réduction du score de Sebastian Nanasi (74e) et l’égalisation de Joaquin Panichelli sur penalty dans le temps additionnel (90e+7).
« Qu'ils ramènent Jul dans les vestiaires, qu'il fasse un concert pour détendre un peu tout le monde »
« Si c'est psychologique, l'année dernière ils ont fait un ritiro. Qu'ils fassent un ritiro sur la fin de saison, qu'ils ramènent un Yannick Noah comme le PSG l'a fait en 96, qu'ils ramènent Jul dans les vestiaires, qu'il fasse un concert pour détendre un peu tout le monde », a réagi Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC. « Je ne vois pas comment ils peuvent s'en remettre. Habib Beye va arriver, bon courage à lui parce que ce n'est pas un coach qu'il faut. De Zerbi était un coach compétent, il y a une psychologie à avoir, un management à avoir, il y a trop de traumatismes dans cette équipe. Dès qu'il y a un but encaissé, il peut y avoir 2 ou 3-0, tu vas toujours regarder ton coéquipier craintif. »
La nouvelle pique de Toubache-Ter à Acherchour
Des propos qui n’ont pas plu à Mohamed Toubache-Ter. « Pas étonnant… totalement pour cela que de nombreux journalistes lui ont attribué le surnom de "Comedy Club". Des formules d’une stupidité, gueuler pour gueuler… ça comble le vide !! », a-t-il écrit sur X. Ce n’est pas la première fois que les deux hommes s’écharpent sur les réseaux sociaux de la sorte. En réponse à un internaute, Mohamed Toubache-Ter a ajouté : « Il est d’une médiocrité folle… crois-moi, de nombreux journalistes disent en off "ça a créé un monstre, le melon qu’il a". Surtout que les analyses sont d’une médiocrité crasse… chez Dazn, c’était d’une nullité affligeante ! »