«D’une médiocrité folle…» : Un consultant de RMC est d'une «nullité affligeante», le clash continue sur les réseaux sociaux

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi, l’OM recevait Strasbourg (2-2) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 et a de nouveau laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras. Le signe d’une défaillance probablement psychologique des Olympiens et un consultant de RMC a proposé une solution pour régler ce problème, ce qui a provoqué un nouveau clash sur les réseaux sociaux.

On ne compte plus les fois où l’OM a lâché des points dans les derniers instants d’une rencontre cette saison. Un scénario qui s’est de nouveau produit samedi lors de la réception de Strasbourg. Les Olympiens avaient le match entre leurs pieds et menaient de deux buts juste avant d’entrer dans le dernier quart d’heure. C’était avant la réduction du score de Sebastian Nanasi (74e) et l’égalisation de Joaquin Panichelli sur penalty dans le temps additionnel (90e+7).

Après De Zerbi, Pablo Longoria va bientôt quitter l’OM ? La presse marseillaise l’annonce déjà… https://t.co/rxSGOJ0Q4n — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

« Qu'ils ramènent Jul dans les vestiaires, qu'il fasse un concert pour détendre un peu tout le monde » « Si c'est psychologique, l'année dernière ils ont fait un ritiro. Qu'ils fassent un ritiro sur la fin de saison, qu'ils ramènent un Yannick Noah comme le PSG l'a fait en 96, qu'ils ramènent Jul dans les vestiaires, qu'il fasse un concert pour détendre un peu tout le monde », a réagi Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC. « Je ne vois pas comment ils peuvent s'en remettre. Habib Beye va arriver, bon courage à lui parce que ce n'est pas un coach qu'il faut. De Zerbi était un coach compétent, il y a une psychologie à avoir, un management à avoir, il y a trop de traumatismes dans cette équipe. Dès qu'il y a un but encaissé, il peut y avoir 2 ou 3-0, tu vas toujours regarder ton coéquipier craintif. »