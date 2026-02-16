L'énorme bagarre avec Hatem Ben Arfa : «C'est parti en coups de poing»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son talent est régulièrement mis en avant par les joueurs qui l'ont côtoyé, Hatem Ben Arfa a également été souvent critiqué pour son comportement. D'ailleurs, l'un de ses anciens coéquipiers raconte une anecdote de vestiaire assez incroyable.

Durant sa carrière, Hatem Ben Arfa a marqué tous les joueurs qui l'ont côtoyé évidemment par son talent, mais également par son tempérament. César Delgado, passé par l'OL entre janvier 2008 et 2011, raconte d'ailleurs une anecdote qui l'a marqué avec une bagarre dans le vestiaire opposant Hatem Ben Arfa à Sébastien Squillaci.

J'ai vu passer des articles sur Hatem Ben Arfa aujourd'hui et ça m'a fait repenser au talent fou qu'il avait lorsqu'il était joueur de foot/

Petite compil sous le maillot niçois, sa meilleure saison dans sa carrière.

Les émotions en voyant ce dont il est capable 🥹

Pas vous ? pic.twitter.com/hFrjMscRbD — Bratak (@Bratak06) February 10, 2026

La bagarre entre Ben Arfa et Squillaci « En France, je ne me suis jamais battu. Au Mexique, oui, avec un coéquipier qui est devenu un ami maintenant. En France, en revanche, j'ai assisté à une bagarre. C'était après un entraînement (en mars 2008). Sébastien Squillaci et Hatem Ben Arfa ont commencé à se disputer sur le terrain. Arrivés dans le vestiaire, ils étaient chacun de leur côté mais ils continuaient à s'engueuler. C'était tendu. Et d'un coup, c'est parti avec des coups de poing. Rémy Vercourtre et un autre joueur, je ne sais plus lequel, ont dû intervenir pour les séparer. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi ils s'étaient disputés car je ne comprenais rien au français (rires) », raconte-t-il dans la rubrique Paroles d'Ex dans les colonnes de L'EQUIPE.