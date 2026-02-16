L'énorme bagarre avec Hatem Ben Arfa : «C'est parti en coups de poing»

Alors que son talent est régulièrement mis en avant par les joueurs qui l'ont côtoyé, Hatem Ben Arfa a également été souvent critiqué pour son comportement. D'ailleurs, l'un de ses anciens coéquipiers raconte une anecdote de vestiaire assez incroyable.
Durant sa carrière, Hatem Ben Arfa a marqué tous les joueurs qui l'ont côtoyé évidemment par son talent, mais également par son tempérament. César Delgado, passé par l'OL entre janvier 2008 et 2011, raconte d'ailleurs une anecdote qui l'a marqué avec une bagarre dans le vestiaire opposant Hatem Ben Arfa à Sébastien Squillaci.
La bagarre entre Ben Arfa et Squillaci
« En France, je ne me suis jamais battu. Au Mexique, oui, avec un coéquipier qui est devenu un ami maintenant. En France, en revanche, j'ai assisté à une bagarre. C'était après un entraînement (en mars 2008). Sébastien Squillaci et Hatem Ben Arfa ont commencé à se disputer sur le terrain. Arrivés dans le vestiaire, ils étaient chacun de leur côté mais ils continuaient à s'engueuler. C'était tendu. Et d'un coup, c'est parti avec des coups de poing. Rémy Vercourtre et un autre joueur, je ne sais plus lequel, ont dû intervenir pour les séparer. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi ils s'étaient disputés car je ne comprenais rien au français (rires) », raconte-t-il dans la rubrique Paroles d'Ex dans les colonnes de L'EQUIPE.
«C'était tendu»
Malgré tout, César Delgado garde également de très bons souvenirs à l'OL. « Un samedi, après un match où je suppose qu'on avait gagné, je ne me souviens plus, il y a des trucs que j'ai oubliés (rires). On est sorti avec Karim Benzema, Romain Beynié, Marc Crosas, Fred et Anthony Mounier. C'était dans l'une de ces boîtes du centre de Lyon où tout le monde va. On a passé une très bonne soirée. Fred et Benzema sont montés sur les haut-parleurs pour danser (rires)... Tout s'est bien passé et on est rentrés chez nous. Le lundi, à peine arrivés à l'entraînement, Lacombe nous est tombé dessus. Ça lui était venu aux oreilles. Il nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on fasse un peu attention et qu'on soit plus discrets (rires) », ajoute-t-il.