Hakimi - PSG : Catastrophe au Maroc !

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc d'Achaf Hakimi a rendez-vous avec la Tanzanie ce dimanche après-midi. Toutefois, cette rencontre au sommet pourrait être perturbée par la météo. En effet, la tempête Francis a frappé le pays.
Ayant engrangé sept points lors de la phase de groupes de la CAN, le Maroc s'est emparé de la première place de la poule A, devant le Mali, les Comores et la Zambie. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, les Lions de l'Atlas vont affronter la Tanzanie.
Le Maroc affronte la Tanzanie dimanche
Ce dimanche après-midi (17 heures), le Maroc d'Achraf Hakimi va se frotter à la Tanzanie, et ce, au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat. Toutefois, ce match pourrait être perturbé par les conditions météorologiques.
La tempête Francis est arrivée au Maroc
D'après les indiscrétions de TelQuel, la tempête Francis est arrivée au Maroc ce vendredi après-midi. A cause des vents forts à plus de 100 km/h et des chutes de pluies intenses, les provinces d'Agadir Ida-Outanane, de Taroudant et d'Essaouira ont même été placées en vigilance rouge, tandis que les plaines atlantiques, les reliefs de l'Atlas, les régions de l'Oriental et le nord des provinces sahariennes ont été placées en vigilance orange. Le ministère de l'Intérieur a donc sensibilisé la population à faire preuve de la plus grande vigilance, et à prendre toutes les mesures préventives et les précautions nécessaires, comme s'abstenir de circuler sur des axes susceptibles d'être submergés. A en croire le magazine marocain, la Direction générale de la météorologie espère une accalmie progressive à partir de mercredi.