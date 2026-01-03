Hakimi - PSG : Catastrophe au Maroc !

Amadou Diawara

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc d'Achaf Hakimi a rendez-vous avec la Tanzanie ce dimanche après-midi. Toutefois, cette rencontre au sommet pourrait être perturbée par la météo. En effet, la tempête Francis a frappé le pays.

Ayant engrangé sept points lors de la phase de groupes de la CAN, le Maroc s'est emparé de la première place de la poule A, devant le Mali, les Comores et la Zambie. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, les Lions de l'Atlas vont affronter la Tanzanie.

Le Maroc affronte la Tanzanie dimanche Ce dimanche après-midi (17 heures), le Maroc d'Achraf Hakimi va se frotter à la Tanzanie, et ce, au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat. Toutefois, ce match pourrait être perturbé par les conditions météorologiques.