Un entraîneur dit non au FC Nantes : Il balance tout à la télévision !

Ancien entraîneur du Stade de Reims et du RC Lens, Will Still a marqué les esprits en France. Mais à la fin de la saison 2024-2025, il a débarqué à Southampton pour prendre en main une équipe rétrogradée en Championship alors qu'il aurait pu avoir de nouvelles opportunités. En effet, le Belgo-Britannique a expliqué qu'il a refusé de signer au FC Nantes.

Plutôt en difficulté la saison dernière, le FC Nantes est resté dans le ventre mou du classement de Ligue 1. Le club espère du changement mais pour le moment les Canaris se retrouvent en position de relégable. Le club a pourtant essayé de recruter Will Still au poste d'entraîneur pour essayer de retrouver une dynamique positive. Il s'est expliqué sur les raisons de son refus.

Will Still dit non au FC Nantes Après son départ du RC Lens, Will Still a pris la décision de partir à Southampton où son arrivée a été marquée par les nombreux reproches des supporters. L'entraîneur de 33 ans a reçu une proposition du FC Nantes à laquelle il n'a pas donné suite. « Ce n’était pas un problème, mais plus un timing pour moi qui n’était pas idéal. Dans le sens où je voulais prendre un staff, des personnes, et ces personnes-là sont toujours en club. Mes frères notamment ? Entre autres. Et puis, de façon égoïste, j’ai envie de penser à ma carrière aussi. La prochaine étape dans ma carrière est, je pense, importante et j’ai envie de faire le bon choix avec assez de recul pour ne pas me jeter dans un truc où je ne connais pas toutes les informations, je n’ai pas le contrôle de tout » explique-t-il au Canal Football Club.