Pierre Ménès ruiné : Il balance son salaire à la télévision !

Alors qu'il a été évincé de Canal+ en 2021, Pierre Ménès s'est confié sur sa situation actuelle, évoquant notamment ses problèmes financiers. L'ancien journaliste révèle ainsi qu'en attendant sa retraite, il n'avait aucun revenu, et donc un salaire de 0€.

Pendant de nombreuses années, Pierre Ménès était la star de Canal+ grâce à son rôle de consultant vedette sur Canal Football Club. Cependant, tout s'est brutalement arrêté en 2021 après les accusations dont il a fait l'objet. Depuis, Pierre Ménès n'est plus présent à la télévision ce qui a drastiquement fait évoluer ses revenus. Invité de Cyril Hanouna, l'ancien journaliste a d'ailleurs révélé qu'il n'avait plus de revenu.

Pierre Ménès évoque ses problèmes d'argent « Pour l’instant, au moment où on se parle, je gagne zéro. J’ai zéro revenu depuis le mois d’octobre 2025. Et cela jusqu’au mois d’avril 2026, où je toucherai ma retraite. Je suis arrivé en fin de droit au niveau chômage. J’ai aussi une pension d’invalidité », confie-t-il sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf sur W9 avant de poursuivre.