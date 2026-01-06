Zidane a craqué, sa magnifique histoire terminée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane aurait pu terminer sa carrière de joueur en apothéose puisqu'il disputait son tout dernier match en finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie, mais le meneur de jeu des Bleus a craqué en se faisant expulser pour son coup de tête sur Marco Materazzi. Et sa belle romance avec la sélection française s'est donc arrêtée sur ce coup de sang...

Tout le monde se souvient du tristement célèbre coup de boule de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006 avec l'équipe de France. Pour le tout dernier match de sa carrière, l'ancien numéro 10 a craqué sous les provocations de Marco Materazzi, et a donc été logiquement expulsé pour son ultime apparition sur un terrain dans un match officiel. En 2022, dans les colonnes de L'EQUIPE, Zidane s'est longuement confié sur les coulisses de ce craquage qui a sonné la fin de sa magnifique aventure avec l'équipe de France.

« Il a insulté ma sœur » « Ce jour-là, ma maman est très fatiguée. J’ai plusieurs fois ma sœur au téléphone dans la journée. Je sais que ma maman n’est pas bien mais ce n’est pas très grave non plus. Ça m’interpelle néanmoins. Je reste quand même concentré. Mais ce sont des choses qui se bousculent. La pression, ceci, cela. Lui (Materazzi), il ne me parle pas de ma mère. Il a souvent dit qu’il n’avait pas insulté ma mère. C’est vrai. Mais il a insulté ma sœur, qui était auprès de ma maman à ce moment-là. Sur un terrain, il y a déjà eu des insultes. Tout le monde se parle, parfois mal, mais tu ne fais rien. Là, ce jour-là, il s’est passé ce qu’il s’est passé. Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur Lila. L’espace d’une seconde, et c’est parti… », lâche Zinedine Zidane sur son coup de tête.