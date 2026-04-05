Lamine Yamal : «Tu es moche», son départ réclamé en plein match !

A seulement 18 ans, Lamine Yamal fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. L’ailier du FC Barcelone, comme n’importe quelle star, fait parfois l’objet de grosses critiques de la part de ses adversaires. Pendant le choc face à l’Atlético de Madrid, l’international Espagnol a été insulté par un supporter adverse, qui a réclamé son départ du pays. Explications.
Champion d’Europe avec l’Espagne en 2024, Lamine Yamal a terminé deuxième de l’édition 2025 du Ballon d’Or. Autant dire qu’à seulement 18 ans, le numéro 10 du FC Barcelone fait déjà partie du gratin du football mondial. Double champion d’Espagne, Yamal et le Barça semblent bien partis pour remporter un nouveau titre en Liga. Et pour cause, le club catalan s’est imposé (1-2) ce samedi soir face à l’Atlético de Madrid.
« Tu es très moche, va te faire voir avec le Maroc »
Mais durant la rencontre, Lamine Yamal n’a pas échappé aux critiques des supporters adverses. Au moment d’aller tirer un corner sur le côté, le prodige blaugrana a subi les foudres d’un « supporter » madrilène, qui a tenu des propos très injurieux à son encontre : « Tu es très moche, va te faire voir avec le Maroc », a lâché ce dernier. D’origine marocaine, Yamal aurait pu choisir de représenter le Maroc au niveau international. De confession musulmane, le joueur né en 2007 a récemment pris position alors que certains supporters de l’Espagne ont entonné des chants racistes lors de la dernière trêve internationale.
Lamine Yamal engagé contre le racisme
« Je suis musulman. Hier, au stade, j’ai entendu le chant « qui ne saute pas est musulman ». Je sais que cela s’adressait à l’équipe adverse et que ce n’était pas une attaque personnelle contre moi, mais en tant que musulman, je trouve cela irrespectueux et intolérable. Je comprends que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais à ceux qui scandent ce genre de choses : utiliser une religion comme une provocation sur le terrain fait de vous des ignorants et des racistes », avait ainsi réagi Lamine Yamal.