Lamine Yamal : «Tu es moche», son départ réclamé en plein match !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 18 ans, Lamine Yamal fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. L’ailier du FC Barcelone, comme n’importe quelle star, fait parfois l’objet de grosses critiques de la part de ses adversaires. Pendant le choc face à l’Atlético de Madrid, l’international Espagnol a été insulté par un supporter adverse, qui a réclamé son départ du pays. Explications.

Champion d’Europe avec l’Espagne en 2024, Lamine Yamal a terminé deuxième de l’édition 2025 du Ballon d’Or. Autant dire qu’à seulement 18 ans, le numéro 10 du FC Barcelone fait déjà partie du gratin du football mondial. Double champion d’Espagne, Yamal et le Barça semblent bien partis pour remporter un nouveau titre en Liga. Et pour cause, le club catalan s’est imposé (1-2) ce samedi soir face à l’Atlético de Madrid.

“ERES MUY FEO CABR*N, VETE CON MARRUECOS”.



El grito de un hincha del Atlético Madrid a Lamine Yamal en un córner. 🤬🇪🇸 pic.twitter.com/tENcunuVnP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 5, 2026

« Tu es très moche, va te faire voir avec le Maroc » Mais durant la rencontre, Lamine Yamal n’a pas échappé aux critiques des supporters adverses. Au moment d’aller tirer un corner sur le côté, le prodige blaugrana a subi les foudres d’un « supporter » madrilène, qui a tenu des propos très injurieux à son encontre : « Tu es très moche, va te faire voir avec le Maroc », a lâché ce dernier. D’origine marocaine, Yamal aurait pu choisir de représenter le Maroc au niveau international. De confession musulmane, le joueur né en 2007 a récemment pris position alors que certains supporters de l’Espagne ont entonné des chants racistes lors de la dernière trêve internationale.