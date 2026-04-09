Antoine Griezmann - Thierry Henry : Ça s’embrouille sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’Antoine Griezmann connait actuellement ses derniers instants en Europe avant son départ aux Etats-Unis, l'une des questions est de savoir sa place dans l'histoire du football français. Sur RMC, on s’est alors demandé s’il était devant ou derrière Thierry Henry. Et voilà que ce débat autour de Griezmann n’a pas manqué de créer quelques tensions…

Une question revient souvent : quel est le panthéon du football français ? Alors que Michel Platini et Zinedine Zidane sont intouchables pour tout le monde, il y a débat pour celui qui vient compléter le podium. Le nom de Thierry Henry revient ainsi très souvent, mais Antoine Griezmann a lui aussi des partisans. La légende de l’Atlético de Madrid est-elle alors au-dessus de celui qui a fait la gloire d’Arsenal ? Il en a justement été question lors de l’émission Rothen s’enflamme.

Thierry Henry : La presse anglaise dévoile son (très gros) salaire ! https://t.co/0FctuCuhJS — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« On ne juge pas les copines, on juge les footballeurs » Et c’est ainsi que ce débat entre Antoine Griezmann et Thierry Henry a fait quelques étincelles sur RMC. Tout a commencé avec la réponse de Jérôme Rothen : « Je mets Griezmann devant Thierry Henry dans le panthéon des Bleus ? Non. Tu connais en plus mon attachement avec Titi. Nous, ça dépasse le cadre du foot. Donc non ». Christophe Dugarry lui a alors répondu : « On ne juge pas les copines, on juge les footballeurs ». Ce à quoi l’ancien du PSG a lâché : « Duga, arrête tes conneries. Juger les copines. Titi, tu as vu sa carrière ». Il n’empêche que pour Duga, Thierry Henry est au-dessus : « Henry, je le mets devant ou derrière Griezmann ? Je le mets devant. Pas beaucoup, mais je le mets devant ».