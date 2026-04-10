Nouveau président à l’OM, le boss va annoncer un autre très gros coup !

Alexis Brunet

En proie à de gros changements dernièrement, l’OM a annoncé la tenue d’une conférence de presse ce vendredi à 11H, à laquelle participera Frank McCourt. Le propriétaire du club phocéen devrait annoncer l’arrivée d’un nouveau président qui sera, sauf coup de tonnerre de dernière minute, Stéphane Richard. L’homme d’affaires américain devrait également en profiter pour faire une autre très grosse annonce.

Comme c’est souvent le cas, l’instabilité règne à l’OM. En proie à une nouvelle saison compliquée, le club phocéen a également vu partir plusieurs têtes importantes. Le premier à avoir quitté le navire n’est autre que Roberto De Zerbi, qui n’a pas résisté aux mauvais résultats. L’Italien a été suivi quelques semaines plus tard par Pablo Longoria, qui n’a pas supporté sa perte d’influence au profit de Medhi Benatia. Le Marocain, lui, est encore là, mais il s’en ira à la fin de la saison.

🚨Franck McCourt, qui ne s’exprimera en conférence de presse que pour la deuxième fois depuis son arrivée, s’apprête à faire des annonces fortes.



Le propriétaire américain devrait notamment officialiser l’arrivée d’un nouvel investisseur.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Z8Ac2fpMM0 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 10, 2026

Stéphane Richard va débarquer à Marseille Pour succéder à Roberto De Zerbi, l’OM a décidé de faire confiance à Habib Beye. Pablo Longoria a lui été remplacé de façon temporaire par Alban Juster et cela va bientôt prendre fin. En effet, selon La Provence, le club phocéen aurait trouvé chaussure à son pied pour son nouveau président et c’est Stéphane Richard qui devrait prendre le poste. Ce dernier est âgé de 64 ans et il n’est pas issu du monde du football, mais il a dirigé de grandes entreprises comme Orange par exemple.