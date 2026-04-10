Nouveau président à l’OM, le boss va annoncer un autre très gros coup !

En proie à de gros changements dernièrement, l’OM a annoncé la tenue d’une conférence de presse ce vendredi à 11H, à laquelle participera Frank McCourt. Le propriétaire du club phocéen devrait annoncer l’arrivée d’un nouveau président qui sera, sauf coup de tonnerre de dernière minute, Stéphane Richard. L’homme d’affaires américain devrait également en profiter pour faire une autre très grosse annonce.
Comme c’est souvent le cas, l’instabilité règne à l’OM. En proie à une nouvelle saison compliquée, le club phocéen a également vu partir plusieurs têtes importantes. Le premier à avoir quitté le navire n’est autre que Roberto De Zerbi, qui n’a pas résisté aux mauvais résultats. L’Italien a été suivi quelques semaines plus tard par Pablo Longoria, qui n’a pas supporté sa perte d’influence au profit de Medhi Benatia. Le Marocain, lui, est encore là, mais il s’en ira à la fin de la saison.
Stéphane Richard va débarquer à Marseille
Pour succéder à Roberto De Zerbi, l’OM a décidé de faire confiance à Habib Beye. Pablo Longoria a lui été remplacé de façon temporaire par Alban Juster et cela va bientôt prendre fin. En effet, selon La Provence, le club phocéen aurait trouvé chaussure à son pied pour son nouveau président et c’est Stéphane Richard qui devrait prendre le poste. Ce dernier est âgé de 64 ans et il n’est pas issu du monde du football, mais il a dirigé de grandes entreprises comme Orange par exemple.
Un nouvel investisseur à l’OM ?
L’arrivée de Stéphane Richard devrait être officialisée ce vendredi, car l’OM a annoncé la tenue d’une conférence de presse à 11H à laquelle participera Frank McCourt. Mais l’arrivée d’un nouveau président à Marseille ne serait pas la seule raison de cette conférence de presse. Selon le compte X La Minute OM, le propriétaire du club phocéen devrait également annoncer l’arrivée d’un nouvel investisseur. Aucun nom n’a pour le moment filtré, mais cela avait été décrété dernièrement comme une priorité par l’homme d’affaires américain.