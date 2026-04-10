Patrice Evra voulait en venir aux mains, il passe aux aveux : «Ce n’était pas pour faire le buzz»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au cours de sa carrière, Patrice Evra a déjà eu recours à la violence avec notamment un coup de pied asséné à un supporter de l’OM en déplacement au Portugal pour un match de coupe d’Europe. A la retraite depuis plusieurs années, une reconversion en MMA a été plus que dans les tuyaux. Le principal concerné est revenu sur cet échec.

« La PFL m'a demandé qui je voulais affronter... Évidemment, Luis Suarez a été ma première réponse, je ne sais pas s'ils vont réussir à l'avoir. Pas parce que je le déteste, mais parce que je veux lui montrer de l'amour. Il peut même me mordre ». En avril 2025, il était annoncé que Patrice Evra allait effectuer son premier combat d’UFC à l’Accor Arena de Paris pour le PFL (Professional Fighters League) le 23 mai de la même année. L’occasion pour Evra d’ironiser sur son incident raciste avec l’ancien joueur de Liverpool pour un combat dans la cage.

Patrice Evra l’assure, sa tentative de carrière en MMA n’était pas pour faire parler de lui Ce challenge n’a jamais vu le jour et son combat contre l’influenceur Benjamin Samat avait été annulé sans aucune explication. Près d’un an plus tard, par l’intermédiaire d’une interview accordée à The Athletic, Patrice Evra a révélé cette semaine les raisons de sa tentative de reconversion en tant que combattant de MMA sept années après la fin de sa carrière à West Ham. « Ce n'était pas pour faire le buzz », s’est dans un premier temps défendu l’ex-latéral gauche.