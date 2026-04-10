Neymar : Les propos sexistes qui font polémique, une femme règle ses comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Neymar prenait part à la Coupe du monde en Amérique du nord avec le Brésil après près de trois années sans porter la tunique auriverde ? C’est le challenge que le principal concerné s’est lancé en réussissant la fin de saison avec Santos. Sur le chemin, il a craqué, engendrant une polémique sexiste au Brésil et une confrontation avec une amie.

La semaine dernière, lui qui veut se préparer au mieux et mettre toutes les chances de son côté pour éventuellement participer à la Coupe du monde sur le sol américain, Neymar craquait après une victoire de Santos face à Remo (2-0). Ciblé par des interventions appuyées et dangereuses, l’attaquant brésilien s’en prenait à l’arbitre central Sávio en signant une déclaration qui n’a pas manqué de susciter de vives réactions dans la presse en raison de sa nature sexiste. « Ce carton est injuste. J’ai subi un tacle dangereux en fin de match, inutilement. Ce n’était pas le premier, mais le troisième ou le quatrième. Je suis allé protester et j’ai reçu un carton jaune. Sávio (l’arbitre) est comme ça, il s’est réveillé comme Chico (de mauvaise humeur) et est entré sur le terrain dans cet état. Il veut être la star du match, il manque cruellement de respect aux joueurs, il ne parle pas, il ne discute pas, c’est le genre de gars qui mène le jeu, qui veut tout contrôler. Il doit apprendre à gérer ça. C’est irrespectueux ».

🚨 𝗡𝗘𝗪: A female Neymar friend confronts him after Neymar's comments saying "the referee got menstruation, that’s why she made those decisions" some days ago:



• Neymar's friend: "What went through your head? Nothing, right?!"



🚨🗣️ Neymar: "I laughed at the situation because… pic.twitter.com/qnOK2NNVEF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 10, 2026

«Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Rien, n'est-ce pas ?» Au Brésil, le terme « chico » a une connotation misogyne et sexiste au Brésil, faisant référence à la période de menstruations chez les femmes. Ce qui n’est pas du tout passé chez certaines et notamment dans le cercle proche de Neymar qui l’a confronté dans une vidéo publiée sur YouTube dans le quotidien du joueur via Red Bull. « Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Rien, n'est-ce pas ? ». La défense de Neymar fut la suivante. « J'ai ri de la situation parce que je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie... Je voulais dire que l'arbitre était agacé ».