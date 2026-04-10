Neymar : Les propos sexistes qui font polémique, une femme règle ses comptes !

Et si Neymar prenait part à la Coupe du monde en Amérique du nord avec le Brésil après près de trois années sans porter la tunique auriverde ? C’est le challenge que le principal concerné s’est lancé en réussissant la fin de saison avec Santos. Sur le chemin, il a craqué, engendrant une polémique sexiste au Brésil et une confrontation avec une amie.
La semaine dernière, lui qui veut se préparer au mieux et mettre toutes les chances de son côté pour éventuellement participer à la Coupe du monde sur le sol américain, Neymar craquait après une victoire de Santos face à Remo (2-0). Ciblé par des interventions appuyées et dangereuses, l’attaquant brésilien s’en prenait à l’arbitre central Sávio en signant une déclaration qui n’a pas manqué de susciter de vives réactions dans la presse en raison de sa nature sexiste. « Ce carton est injuste. J’ai subi un tacle dangereux en fin de match, inutilement. Ce n’était pas le premier, mais le troisième ou le quatrième. Je suis allé protester et j’ai reçu un carton jaune. Sávio (l’arbitre) est comme ça, il s’est réveillé comme Chico (de mauvaise humeur) et est entré sur le terrain dans cet état. Il veut être la star du match, il manque cruellement de respect aux joueurs, il ne parle pas, il ne discute pas, c’est le genre de gars qui mène le jeu, qui veut tout contrôler. Il doit apprendre à gérer ça. C’est irrespectueux ».
«Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Rien, n'est-ce pas ?»
Au Brésil, le terme « chico » a une connotation misogyne et sexiste au Brésil, faisant référence à la période de menstruations chez les femmes. Ce qui n’est pas du tout passé chez certaines et notamment dans le cercle proche de Neymar qui l’a confronté dans une vidéo publiée sur YouTube dans le quotidien du joueur via Red Bull. « Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Rien, n'est-ce pas ? ». La défense de Neymar fut la suivante. « J'ai ri de la situation parce que je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie... Je voulais dire que l'arbitre était agacé ».
«Quand tu dis que l’arbitre prend une mauvaise décision parce qu’il a ses règles, tu remets fondamentalement en cause leur cycle menstruel»
L’amie en question de Neymar a tenu à lui remettre les idées en place avec un constat lourd de sens sur la vision de la société vis-à-vis des femmes. « Je comprends que tu aies voulu plaisanter, mais historiquement, les femmes sont dévalorisées dès qu’elles ont leurs règles… Toutes les femmes ont leurs règles, et quand tu dis que l’arbitre prend une mauvaise décision parce qu’il a ses règles, tu remets fondamentalement en cause leur cycle menstruel ». Neymar a fait son mea culpa en concluant l’échange de la sorte. « Je n’avais aucune intention d’offenser les femmes ».