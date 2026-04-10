«Hors de question», Deschamps privé de son duo d’attaque au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une quatrième Coupe du monde sur le banc de l’équipe de France avant de retirer son costume de sélectionneur. C’est le processus dans lequel se trouve Didier Deschamps à deux mois du coup d’envoi du Mondial sur le sol américain (11 juin - 19 juillet). « DD » semblerait apparaître dans la liste des potentiels successeurs d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid, mais une première mauvaise nouvelle mercato lui parvient déjà.

Quel avenir pour Didier Deschamps ? Une fois le Mondial terminé (11 juin - 19 juillet), le déjà iconique sélectionneur de l’équipe de France tournera une page de 14 années avec les Bleus dont une Coupe du monde et une Ligue des nations remportées. Et après ? Selon les informations de RMC Sport, le nom de « DD » figurerait dans la short-list des décideurs du Real Madrid pour la succession d’Alvaro Arbeloa en lieu et place sur le banc de touche merengue.

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▫️ C’est un meneur d’hommes et il l’a prouvé partout où il est passé.



▫️Il sait gagner.



▫️Il a une relation de confiance avec des cadres de l’équipe… https://t.co/AYXSLSFTl7 pic.twitter.com/m5HY7NiUoz — Actu Foot (@ActuFoot_) April 10, 2026

Didier Deschamps potentiel futur coach de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais pas d’un autre attaquant de l’équipe de France Si jamais Didier Deschamps venait à être nommé entraîneur du Real Madrid, encore faudrait-il qu’il souhaite relever le défi madrilène, le coach des Bleus ne devrait pas pouvoir compter sur la relation entre deux attaquants de l’équipe de France… au Real Madrid. Ces derniers jours, un éventuel transfert de Michael Olise à la Casa Blanca anime l’actualité mercato des deux clubs qui s’affrontent en quart de finales de la Ligue des champions.