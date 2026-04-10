«Hors de question», Deschamps privé de son duo d’attaque au Real Madrid ?

Une quatrième Coupe du monde sur le banc de l’équipe de France avant de retirer son costume de sélectionneur. C’est le processus dans lequel se trouve Didier Deschamps à deux mois du coup d’envoi du Mondial sur le sol américain (11 juin - 19 juillet). « DD » semblerait apparaître dans la liste des potentiels successeurs d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid, mais une première mauvaise nouvelle mercato lui parvient déjà.
Quel avenir pour Didier Deschamps ? Une fois le Mondial terminé (11 juin - 19 juillet), le déjà iconique sélectionneur de l’équipe de France tournera une page de 14 années avec les Bleus dont une Coupe du monde et une Ligue des nations remportées. Et après ? Selon les informations de RMC Sport, le nom de « DD » figurerait dans la short-list des décideurs du Real Madrid pour la succession d’Alvaro Arbeloa en lieu et place sur le banc de touche merengue.
Didier Deschamps potentiel futur coach de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais pas d’un autre attaquant de l’équipe de France
Si jamais Didier Deschamps venait à être nommé entraîneur du Real Madrid, encore faudrait-il qu’il souhaite relever le défi madrilène, le coach des Bleus ne devrait pas pouvoir compter sur la relation entre deux attaquants de l’équipe de France… au Real Madrid. Ces derniers jours, un éventuel transfert de Michael Olise à la Casa Blanca anime l’actualité mercato des deux clubs qui s’affrontent en quart de finales de la Ligue des champions.
«Michael Olise au Real Madrid ? Hors de question qu’on le laisse partir»
Et alors que le contrat de Michael Olise prendra fin en juin 2029 au Bayern Munich, le Real Madrid pourrait déjà faire une croix sur la possibilité de compter en ses rangs le milieu offensif de l’équipe de France. Il n’y a qu’à s’attarder sur le discours de Max Eberl à Sky Deutschland, directeur sportif du Bayern Munich, afin de comprendre qu’une telle opération semble tout bonnement irréalisable. « Michael Olise au Real Madrid ? Hors de question qu’on le laisse partir. Non, tout simplement non, aucune chance. On a un projet à long terme, Michael se sent très bien ici ».