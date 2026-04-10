«Je ne les lâcherai pas» : A peine arrivé à l’OM, il annonce déjà son autre projet… à Paris

Alexis Brunet

Ce vendredi, l’OM a présenté sa nouvelle recrue lors d’une conférence de presse exceptionnelle. Le club phocéen espère ne pas s’être trompé avec son nouvel homme fort, qui ne sera pas pleinement focalisé sur Marseille directement. En effet, ce dernier a annoncé un projet parallèle, qui mène, hasard de la situation, à Paris.

Ces derniers temps, l’OM a traversé une grosse crise, ce qui a débouché sur de nombreux départs. Le club phocéen a notamment perdu Roberto De Zerbi, qui a été remplacé par Habib Beye, mais également Pablo Longoria. L’Espagnol a quitté ses fonctions de président et il a été remplacé de façon intérimaire par Alban Juster.

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« Ce n'est pas seulement une question de moyens, on voit des cubs qui investissent beaucoup… pic.twitter.com/SnEpL7KaSK — Actu Foot (@ActuFoot_) April 10, 2026

« Je ne les lâcherai pas » Ce vendredi, l’OM a annoncé le nom de son nouveau président, qui n’est autre que Stéphane Richard. L’homme de 64 ans s’est présenté face à la presse et il a dévoilé son parcours, lui qui ne vient pas du monde du football. Il ne prendra ses fonctions que le 2 juillet prochain, mais même après cette date il continuera d’exercer en partie une autre activité. « Actuellement, j'exerce mes fonctions comme associé en conseil d'une banque de fusions/acquisitions à Paris à laquelle je suis très attaché. Je vais travailler pour les clients que j'accompagne dans ces missions jusqu'au 30 juin, je ne les lâcherai pas. Et je garderai un lien après le 2 juillet dans une fonction de conseil pour accompagner certains clients. »