Mercato - PSG : Il négocie un appartement bien placé avant de signer son contrat !

A l'approche de la fin de la saison, les clubs commencent à s'intéresser à l'avenir de leur effectif et de leur staff. Au PSG, un gros dossier est en passe d'être conclu et les dirigeants parisiens mettent tout en œuvre pour que tout se passe bien. Les discussions se poursuivent, portant notamment sur des considérations immobilières.
La saison dernière, le PSG a choqué tout le monde en proposant un jeu basé sur le collectif très efficace. Les Parisiens ont fini par remporter la Ligue des champions grâce à un système qui a largement fait ses preuves. Ainsi l'objectif des dirigeants était de conserver cette dynamique le plus possible pour réaliser une nouvelle saison à la hauteur des espérances. Cela passe donc par la prolongation du contrat de Luis Enrique, qui devrait être validée prochainement. Il reste encore quelques détails à régler.
Luis Enrique sur le point de signer, le PSG l'aide
Arrivé au PSG en 2023, Luis Enrique a déjà prolongé son contrat jusqu'en 2027. Mais le club ne compte pas s'arrêter là et veut poursuivre l'aventure avec l'entraîneur espagnol plus longtemps. Ainsi une prolongation jusqu'en 2030 devrait être validée avant la fin de la saison. Le PSG cherche d'abord à s'assurer que Luis Enrique se sent toujours aussi bien à Paris. En effet, d'après les informations de RMC, l’équilibre personnel est important et c'est pour cette raison que le club l'aide dans sa recherche d'un nouveau logement.
Une prolongation proche d'être validée
Bien installé à Paris, Luis Enrique aimerait en effet se rapprocher un peu plus de la ville. Il vit actuellement à Saint-Germain-en-Laye avec sa famille et veut faire de l'épanouissement de sa famille une priorité. En effet, quand il est en déplacement, sa famille peut parfois trouver le temps long et se rapprocher de Paris pourrait aider. C'est pourquoi un appartement à Neuilly-sur-Seine par exemple serait une occasion parfaite de satisfaire tout le monde. Il s'agirait ainsi du dernier point à valider avant l'annonce de sa prolongation au poste d'entraîneur du PSG.