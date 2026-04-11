Mercato - PSG : Il négocie un appartement bien placé avant de signer son contrat !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de la fin de la saison, les clubs commencent à s'intéresser à l'avenir de leur effectif et de leur staff. Au PSG, un gros dossier est en passe d'être conclu et les dirigeants parisiens mettent tout en œuvre pour que tout se passe bien. Les discussions se poursuivent, portant notamment sur des considérations immobilières.

La saison dernière, le PSG a choqué tout le monde en proposant un jeu basé sur le collectif très efficace. Les Parisiens ont fini par remporter la Ligue des champions grâce à un système qui a largement fait ses preuves. Ainsi l'objectif des dirigeants était de conserver cette dynamique le plus possible pour réaliser une nouvelle saison à la hauteur des espérances. Cela passe donc par la prolongation du contrat de Luis Enrique, qui devrait être validée prochainement. Il reste encore quelques détails à régler.

Mercato - PSG : Un gros contrat lui est proposé, il va bientôt dire oui à Nasser Al-Khelaïfi ? https://t.co/ubuqoQm2tV — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Luis Enrique sur le point de signer, le PSG l'aide Arrivé au PSG en 2023, Luis Enrique a déjà prolongé son contrat jusqu'en 2027. Mais le club ne compte pas s'arrêter là et veut poursuivre l'aventure avec l'entraîneur espagnol plus longtemps. Ainsi une prolongation jusqu'en 2030 devrait être validée avant la fin de la saison. Le PSG cherche d'abord à s'assurer que Luis Enrique se sent toujours aussi bien à Paris. En effet, d'après les informations de RMC, l’équilibre personnel est important et c'est pour cette raison que le club l'aide dans sa recherche d'un nouveau logement.