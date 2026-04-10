Deschamps en Premier League : Après le Real Madrid, une nouvelle option prestigieuse à venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent sur le banc de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps pourrait écrire un nouveau chapitre dans sa carrière après le Mondial 2026, dernière compétition avec les Bleus. Le Français serait déjà dans le viseur du Real Madrid mais il pourrait attirer l'attention de beaucoup d'autres clubs ou sélections. Une arrivée en Premier League est envisagée également.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'Equipe de France, quel que soit le résultat. Malgré sa longue expérience et son âgé (57 ans), il ne ferme pas la porte à un avenir à la tête d'une autre équipe. Dans le viseur du Real Madrid, il pourrait également briller à d'autres endroits, à commencer par l'Angleterre.

Deschamps sur le banc du Real Madrid : Le gros coup est validé par ce célèbre consultant https://t.co/b0cBx0Lrsx — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Didier Deschamps dans le viseur du Real Madrid Ce vendredi, RMC Sport a révélé que le nom de Didier Deschamps figurait dans les options envisagées par le Real Madrid pour prendre en main l'équipe. L'ancien entraîneur de l'OM pourrait être la bonne solution pour une équipe qui n'arrive plus à gagner de grand trophée. Son expérience et son palmarès sont très appréciés et il présente de nombreux avantages, à commencer par des retrouvailles avec quelques-uns des grands cadres de l'Equipe de France, Kylian Mbappé bien sûr, mais aussi Aurélien Tchouameni notamment. Mais de nombreux autres clubs pourraient le convaincre de signer.