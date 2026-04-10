Mercato - Un champion du monde au PSG ? Deux ans plus tard, le transfert est relancé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG est considéré comme étant l’une des références actuelles en Europe au vu de ses performances en Ligue des champions. Le tenant du titre flambe sous la houlette de Luis Enrique qui aurait un souhait bien précis sur le mercato en matière de recrutement depuis deux ans désormais. Et il semblerait que le feuilleton reprenne de plus belle.

Luis Enrique est sur le point de boucler sa troisième saison dans le costume d’entraîneur du PSG. Se pourrait-il que le coach espagnol parvienne à réaliser une prouesse que personne n’est parvenue à faire au XXIème siècle hormis le Real Madrid de Zinedine Zidane : être son propre successeur après une campagne victorieuse en Ligue des champions ? Réponse dans les prochaines semaines, son équipe parisienne étant toujours en lice pour le Saint-Graal européen en ayant pris une option pour le dernier carré de la compétition grâce à un succès au Parc des princes mercredi en quart de finale aller contre Liverpool (2-0).

Le PSG tisse sa toile autour de l’Araignée Julian Alvarez https://t.co/ZqHLrm3JFJ — Foot Mercato (@footmercato) April 10, 2026

Deux ans que Luis Enrique pense à Julian Alvarez On se trouve dans le sprint final de la saison et la Coupe du monde approche à grands pas (11 juin - 19 juillet). En parallèle, le mercato estival reprendra ses droits. Un champion du monde argentin en la personne de Julian Alvarez semble faire tourner quelques têtes sur le marché, lui qui va terminer sa deuxième saison à l’Atletico de Madrid, un club qu’il avait préféré plutôt que le PSG de Luis Enrique en 2024 en quittant Manchester City comme le journaliste Fabrizio Romano l’avait révélé au moment des faits.