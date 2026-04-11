Mercato : L’OM se précipite et rate un transfert à 45M€ !

Alexis Brunet

À chaque mercato, l’OM se classe parmi les clubs les plus actifs, en tout cas cela était vrai lors de l’ère Pablo Longoria qui vient de s’achever. Lorsque le dirigeant espagnol était présent à Marseille, un joueur avait quitté le navire dans l’indifférence la plus totale. Quelques mois plus tard, ce dernier vaudrait aujourd’hui pas moins de 45M€.

Il ne fait aucun doute que l’OM sera l’un des acteurs majeurs du mercato estival en France. Le club phocéen devra offrir un effectif compétitif à Habib Beye, pour la première fenêtre de transferts de l’ère Stéphane Richard. Marseille va devoir recruter, mais également vendre certains joueurs. Parmi les candidats au départ, on retrouve notamment un certain Mason Greenwood.

Mercato - OM : Le transfert très inquiétant annoncé sur RMC ! https://t.co/06Aj1uYXYj — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Rowe a quitté l’OM l’été dernier L’été dernier, l’OM avait opéré une large reconstruction de son secteur offensif avec plusieurs arrivées, mais également des départs. À la suite de sa bagarre avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe avait été mis sur la liste des transferts et il avait fini par rejoindre au dernier moment Bologne pour un peu moins de 20M€. Un choix de carrière payant pour l’Anglais qui, pour sa première saison en Italie, a déjà inscrit sept buts tout en délivrant quatre passes décisives. L’ancien Marseillais fait aujourd’hui partie des éléments importants de la formation bolognaise, qui occupe la huitième place de Serie A et qui est qualifiée pour les quarts de finale de Ligue Europa.