Mercato - OM : Le transfert très inquiétant annoncé sur RMC !

Alexis Brunet

Encore une fois, le mercato estival risque d’être très animé du côté de l’OM. Le club phocéen va devoir modifier son effectif pour faire plaisir à Habib Beye et certains départs sont également à prévoir. Marseille pourrait d’ailleurs perdre un joueur très important et sur RMC on s’attend au pire si cela se confirme.

Vendredi soir, l’OM accueillait le FC Metz en Ligue 1 pour le compte de la 29ème journée. La victoire était obligatoire pour les Marseillais face à la lanterne rouge et la mission a été réussie. Les partenaires de Leonardo Balerdi se sont imposés 3-1 grâce à des réalisations de Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Hamed Traoré. Heorhii Tsitaishvili avait un temps redonné espoir aux Messins.

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Quelle combinaison Greenwood-Paixao. 🥵



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Greenwood brille par la passe C’est assez rare pour être signalé, mais contre le FC Metz, Mason Greenwood n’a pas trouvé le chemin des filets. L’Anglais s’est toutefois montré décisif, puisqu’il a délivré deux passes décisives dans cette rencontre, pour Pierre-Emerick Aubameyang puis Igor Paixao. Grâce à cette nouvelle belle performance, l’ancien joueur de Manchester United a fait grimper son total de caviars à dix, ce qui prouve son altruisme en plus de ses 25 buts toutes compétitions confondues.