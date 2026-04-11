Mercato - OM : Le transfert très inquiétant annoncé sur RMC !

Encore une fois, le mercato estival risque d’être très animé du côté de l’OM. Le club phocéen va devoir modifier son effectif pour faire plaisir à Habib Beye et certains départs sont également à prévoir. Marseille pourrait d’ailleurs perdre un joueur très important et sur RMC on s’attend au pire si cela se confirme.
Vendredi soir, l’OM accueillait le FC Metz en Ligue 1 pour le compte de la 29ème journée. La victoire était obligatoire pour les Marseillais face à la lanterne rouge et la mission a été réussie. Les partenaires de Leonardo Balerdi se sont imposés 3-1 grâce à des réalisations de Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Hamed Traoré. Heorhii Tsitaishvili avait un temps redonné espoir aux Messins.
Greenwood brille par la passe
C’est assez rare pour être signalé, mais contre le FC Metz, Mason Greenwood n’a pas trouvé le chemin des filets. L’Anglais s’est toutefois montré décisif, puisqu’il a délivré deux passes décisives dans cette rencontre, pour Pierre-Emerick Aubameyang puis Igor Paixao. Grâce à cette nouvelle belle performance, l’ancien joueur de Manchester United a fait grimper son total de caviars à dix, ce qui prouve son altruisme en plus de ses 25 buts toutes compétitions confondues.
« Si tu ne l’as pas, t’es pas top 5 »
Mason Greenwood est donc en très grande forme, mais il pourrait bien quitter l’OM à la fin de la saison. Selon Kevin Diaz, qui s’est exprimé dans l’After Foot, cela serait alors une très mauvaise nouvelle pour Marseille, qui pourrait dégringoler au classement. « J’ai entendu certains, notamment Walid, faire un avis assez tranché en disant que l’OM allait peut-être devoir se séparer de Greenwood, je peux te dire que si tu ne l’as pas, t’es pas top 5. Ses passes décisives, ce sont des vraies. Pas des dernières passes. Ce sont des passes décisives excellentes, et la deuxième c’est classe mondiale, l’autre il n’a plus qu’à finir en une touche. Aujourd’hui, c’est merci Greenwood, et l’OM, advienne que pourra, en tout cas ils sont toujours dans la course. »