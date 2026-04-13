Mercato - OM : Un ancien du PSG a été contacté, «ça aurait pu se faire»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la rivalité historique qui oppose l'OM au PSG, il n'a jamais été rare de voir des joueurs passer d'un club à l'autre depuis des décennies. Et l'histoire aurait bien pu se répéter à l'été 2023, puisqu'un ancien membre du club de la capitale confirme avoir été contacté par l'OM, qui était initialement son club de coeur. Explications.

Les faits remontent au début de l'été 2023, alors que l'OM avait dû gérer le départ d'Igor Tudor après seulement une saison passée au poste d'entraîneur : le club phocéen était donc en quête d'un nouveau technicien, et plusieurs noms avaient rapidement été évoqués avec insistance à cette époque, ceux de Marcelo Gallardo, Christophe Galtier et Marcelino. C'est finalement ce dernier qui avait été choisi par les dirigeants de l'OM au détriment des autres profils, et notamment celui de Galtier qui venait tout juste d'être limogé par le PSG à ce moment-là.

Mercato - OM : Transfert à 50M€, le gros coup raté par Marseille ? https://t.co/n23QLS1n9H — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« J'ai préféré dire non » Interrogé début avril dans les colonnes du Figaro, Christophe Galtier confirme d'ailleurs bel et bien avoir été approché par l'OM en 2023, suite à son départ du PSG : « Je suis né à Marseille, j’ai joué à l’OM… Ça aurait pu se faire, mais ça ne s’est pas fait pour une histoire de timing. J’ai été sollicité par l’OM après Paris, mais pour les raisons précédemment évoquées, j’ai préféré dire non. J’avais besoin de prendre un peu de distance afin de préparer les échéances extrasportives qui arrivaient », confie l'ancien coach de l'ASSE et du LOSC, qui a donc refusé d'enchaîner sur l'OM juste après le PSG.