Mercato : «Je ne voulais pas forcément», il signe à l’OM à contrecoeur !

Cet été, Bamo Meïté a donc retrouvé Lorient. Indésirable de Roberto de Zerbi à l’OM, il a ainsi été prêté avec option d’achat chez les Merlus. Deux ans après, Meïté retrouve donc le Bretagne, lui qui avait quitté Lorient en 2023 pour signer à Marseille. Un choix qu’il ne regrette aujourd’hui pas, mais voilà qu’à l’époque, il n’avait pas vraiment l’intention de faire ses valises.

Prometteur du côté de Lorient, Bamo Meïté avait tapé dans l’oeil de l’OM. En 2023, l’Ivoirien quitte alors les Merlus pour rejoindre la Canebière. Ça a finalement viré au flop. En effet, à Marseille, Meïté n’a jamais vraiment réussi à exprimer son talent. Et voilà que deux ans après avoir quitté Lorient, le défenseur central est de retour, lui qui a été prêté avec option d’achat par l’OM cet été.

« Je ne voulais pas forcément quitter le club » Deux ans après, Bamo Meïté est donc de retour à Lorient. Un club qu’il aurait bien aimé ne pas quitter. En effet, pour Ouest France, celui qui est prêté par l’OM a avoué : « Je ne voulais pas forcément quitter le club au départ parce que je fais ma saison où je me révèle au niveau Ligue 1 ».