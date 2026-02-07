Nouveaux salaires au PSG : Du jamais vu avec Luis Campos !

Alexis Brunet

Depuis son rachat par le Qatar en 2011, le PSG a souvent signé des gros contrats pour attirer des stars internationales. Ces dernières années, les méthodes parisiennes ont quelque peu changé et il n’est pas aussi évident de toucher le jackpot chez le champion de France. Le conseiller sportif Luis Campos a mis en place une méthode novatrice dans le monde du football.

Au fil des dernières années, le PSG s’est définitivement imposé comme l’un des meilleurs clubs du monde. Cela est particulièrement vrai depuis la victoire en finale de la Ligue des champions la saison dernière qui a fait entrer les Parisiens dans une nouvelle ère. Luis Enrique possède l’un des meilleurs effectifs européens et il peut compter sur des joueurs très motivés, en partie pour une raison.

Luis Campos a tout changé pour les salaires au PSG Si le PSG est aujourd’hui si compétitif, c’est en partie grâce à Luis Enrique, mais aussi grâce à Luis Campos. Le conseiller sportif parisien a changé pas mal de choses depuis son arrivée et notamment la question des salaires. Selon le journal Le Parisien, le dirigeant portugais a mis en place lors du mercato 2022 une nouvelle méthode de rémunération qui s’applique à tous les joueurs signés ou renouvelés depuis. Chaque joueur dispose d’une part de salaire fixe et d’une autre part variable. Plus un joueur joue et permet au club d’atteindre ses objectifs (raisonnables) plus il gagnera d’argent. Un fonctionnement qui se retrouve souvent dans certains métiers, mais c’est inédit dans une équipe de football, surtout de la taille du PSG.