« Drogba, Deschamps, Boli…» : Une légende de retour à l’OM ? «Restons sérieux !»

Disposant d’une énorme histoire, l’OM a vu plusieurs légendes évoluer au sein du club. De Didier Drogba à Didier Deschamps en passant par Carlos Mozer ou Basile Boli, Marseille dispose d’une riche histoire. Cependant, en 2019, au moment où le nom d’une légende était évoqué pour un retour, certains supporters s’y étaient opposés. Explications.

Au cours du XXIème siècle, l’OM a connu de nombreux joueurs importants au sein de son équipe. Dans les années 2000 notamment, Didier Drogba, Samir Nasri, ou encore Franck Ribéry ont fièrement représenté le club phocéen avant de partir vers des très grands clubs européens (Chelsea, Arsenal, et le Bayern Munich en l’occurrence). Dans les années 1990, ce sont Basile Boli, Carlos Mozer, ou encore Didier Deschamps qui ont marqué l’histoire de l’OM.

Les lecteurs de la Provence interrogés sur un possible retour de Ribéry en 2019 En 2019, Franck Ribéry, passé entre 2005 et 2007 à Marseille, quitte le Bayern Munich après douze ans de gloire en Allemagne. S’il s’engagera finalement à la Fiorentina, « Kaiser Franck » avait vu son nom circuler autour d’un potentiel retour à l’OM. A l’époque, certains lecteurs de la Provence avaient manifesté leur mécontentement vis-à-vis de cette possibilité. « Non, absolument pas ! On n'oublie pas sa déclaration d'amour envers Lyon en plein JT. Trop polémique, l'OM a suffisamment de problèmes comme ça et n'a vraiment pas besoin d'en rajouter un avec lui », déclarait ainsi un lecteur.