PSG - OM : Insultes homophobes, ce dérapage qui peut coûter (très) cher...

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG recevait l’OM au Parc des princes et cela a donné lieu à une démonstration. Le spectacle était sur le terrain puisque les Parisiens se sont imposés 5-0, mais également en tribunes. Les supporters du club de la capitale ont mis beaucoup d’ambiance, mais un dérapage de ces derniers pourrait avoir de lourdes conséquences.

C’est ce qui s’appelle montrer qui est le patron. Dimanche soir, en clôture de la 21ème journée de Ligue 1, le PSG recevait l’OM au Parc des princes et la rencontre a tourné à la démonstration. Les Parisiens se sont imposés 5-0 grâce notamment à Ousmane Dembélé, auteur d’un très beau doublé, mais également à Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee, auteurs d’un but chacun, sans oublier Facundo Medina qui s’est illustré avec un csc.

Du spectacle dans les tribunes et des dérapages Si les joueurs du PSG se sont montrés à la hauteur du rendez-vous sur le terrain, c’est également le cas des supporters en tribunes. Les fans parisiens avaient préparé un superbe tifo dévoilé juste avant le début de la rencontre et l’atmosphère du Parc des Princes était particulièrement bouillante. Toutefois, il y a eu également quelques dérapages, avec des chants anti-marseillais, mais également un tifo qui a beaucoup fait parler. Il représentait un livreur de la société « dpd », qui était vêtu d’une casquette de l’OM et d’un jogging de Chelsea, tout en tenant un carton où était dessiné un rat et on pouvait lire l’inscription : « Les Marseillais, c’est des livreurs ». D’après les informations du Parisien, cela devrait d’ailleurs valoir au PSG une convocation par la commission de discipline de la Ligue. Paris risque un huis clos partiel, mais également une amende de plusieurs milliers d’euros.