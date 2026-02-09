OM : Objectif décisif pour l’avenir de De Zerbi, «c’est le minimum» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté en ce moment, l'OM doit se poser des questions sur la fin de la saison à venir. Le club de la cité phocéenne a subi une nouvelle débâcle en s'inclinant 5-0 face au PSG au Parc des Princes dimanche. Forcément, les regards sont tournés vers la direction et Roberto De Zerbi, dont la place est remise en question. L'entraîneur italien sait qu'il y a un objectif important à atteindre.

Très attaché à l'OM depuis son arrivée à l'été 2024, Roberto De Zerbi s'est dit prêt à rester sur le banc encore plusieurs années. L'entraîneur italien devra remettre son équipe sur le droit chemin dans les prochaines semaines pour conserver sa place à la tête de l'OM. Les discussions avec ses dirigeants nous en apprendront peut-être davantage.

Roberto De Zerbi très marqué après la défaite face au PSG Au-delà du score, c'est l'incapacité de l'OM à réagir qui pose problème. Roberto De Zerbi n'avait pas d'explication à donner en conférence de presse dimanche soir. Il a toutefois évoqué des discussions avec sa direction. D'après RMC, il était présent ce lundi à la Commanderie pour l'entraînement des remplaçants mais il n'a rien dit de plus. Son avenir pourrait être le principal sujet de ces fameuses discussions.