OM : Objectif décisif pour l’avenir de De Zerbi, «c’est le minimum» !

En difficulté en ce moment, l'OM doit se poser des questions sur la fin de la saison à venir. Le club de la cité phocéenne a subi une nouvelle débâcle en s'inclinant 5-0 face au PSG au Parc des Princes dimanche. Forcément, les regards sont tournés vers la direction et Roberto De Zerbi, dont la place est remise en question. L'entraîneur italien sait qu'il y a un objectif important à atteindre.
Très attaché à l'OM depuis son arrivée à l'été 2024, Roberto De Zerbi s'est dit prêt à rester sur le banc encore plusieurs années. L'entraîneur italien devra remettre son équipe sur le droit chemin dans les prochaines semaines pour conserver sa place à la tête de l'OM. Les discussions avec ses dirigeants nous en apprendront peut-être davantage.
Roberto De Zerbi très marqué après la défaite face au PSG
Au-delà du score, c'est l'incapacité de l'OM à réagir qui pose problème. Roberto De Zerbi n'avait pas d'explication à donner en conférence de presse dimanche soir. Il a toutefois évoqué des discussions avec sa direction. D'après RMC, il était présent ce lundi à la Commanderie pour l'entraînement des remplaçants mais il n'a rien dit de plus. Son avenir pourrait être le principal sujet de ces fameuses discussions.
Objectif podium pour l'OM
Déjà éliminés de la Ligue des champions dont ils avaient fait un objectif, les Marseillais doivent maintenant se concentrer sur la Coupe de France et surtout la Ligue 1. Après ce week-end de championnat, l'OM figure à la 4ème place du classement à 3 points de l'OL. RMC assure que l'objectif doit être le podium minimum en fin de saison, ne serait-ce que d'un point de vue financier. Mais comme l'OM est en train de perdre pied concernant cet objectif, les dirigeants pourraient prendre des mesures importantes concernant l'avenir de Roberto De Zerbi. Les prochains jours sont déterminants dans cette affaire.