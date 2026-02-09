L’OM ne s’en sort plus : Le «scandale» annoncé en direct sur RMC !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté en ce moment, l'OM a essuyé une terrible défaite face au Parc des Princes dimanche (5-0). Le club de la cité phocéenne est à la peine et s'enfonce un peu plus dans la crise. Forcément les critiques fusent dans les médias et les hommes de Roberto De Zerbi devront réagir très rapidement car la prestation n'était pas du tout à la hauteur.

Après son élimination précoce en Ligue des champions, l'OM doit maintenant se concentrer sur la fin de saison en Ligue 1 et en Coupe de France. Mais après la sévère défaite subie face au PSG dimanche soir, le club perd un peu plus de terrain par rapport à la tête du championnat. Mais c'est surtout le contenu proposé par les hommes de Roberto De Zerbi qui pose problème. Jérôme Rothen n'a eu aucune pitié pour l'OM.

Un grand nom de l’OM plus au niveau ? «Ça fait un bon moment qu’on le sait...» https://t.co/fmZvQpUgks — le10sport (@le10sport) February 9, 2026

« Bien sûr que c’est un échec, un cuisant échec » Visiblement très remonté face à la prestation de l'OM, Jérôme Rothen n'a pas mâché ses mots concernant le club. La défaite face au PSG est une catastrophe. « Bien sûr que c’est un échec, un cuisant échec. Arrêtez de me trouver des excuses. Ce qui s’est passé depuis le début de l’année 2026, c’est tout simplement un scandale. En termes de qualité collective, individuelle, d’objectif et de résultats, ils sont complètement à la rue » peste l'ancien joueur du PSG dans Rothen s'enflamme sur RMC.