L’OM ne s’en sort plus : Le «scandale» annoncé en direct sur RMC !

En difficulté en ce moment, l'OM a essuyé une terrible défaite face au Parc des Princes dimanche (5-0). Le club de la cité phocéenne est à la peine et s'enfonce un peu plus dans la crise. Forcément les critiques fusent dans les médias et les hommes de Roberto De Zerbi devront réagir très rapidement car la prestation n'était pas du tout à la hauteur.
Après son élimination précoce en Ligue des champions, l'OM doit maintenant se concentrer sur la fin de saison en Ligue 1 et en Coupe de France. Mais après la sévère défaite subie face au PSG dimanche soir, le club perd un peu plus de terrain par rapport à la tête du championnat. Mais c'est surtout le contenu proposé par les hommes de Roberto De Zerbi qui pose problème. Jérôme Rothen n'a eu aucune pitié pour l'OM.
« Bien sûr que c’est un échec, un cuisant échec »
Visiblement très remonté face à la prestation de l'OM, Jérôme Rothen n'a pas mâché ses mots concernant le club. La défaite face au PSG est une catastrophe. « Bien sûr que c’est un échec, un cuisant échec. Arrêtez de me trouver des excuses. Ce qui s’est passé depuis le début de l’année 2026, c’est tout simplement un scandale. En termes de qualité collective, individuelle, d’objectif et de résultats, ils sont complètement à la rue » peste l'ancien joueur du PSG dans Rothen s'enflamme sur RMC.
Jérôme Rothen dénonce un gros problème au PSG
Malgré les efforts faits pour positionner cette équipe de la meilleure des manières, l'OM est en galère et Jérôme Rothen pense qu'il y a un vrai problème dans l'organisation de cette équipe. La sonnette d'alarme est tirée. « Il n’y a rien de bien qui s’est passé cet été. (…) Tu t’es trompé sur toute la ligne sur le recrutement. Hier, c’est honteux. Je pensais qu’on avait atteint les sommets à Bruges (défaite 3-0). (…) Le problème, c’est que tout le monde est tiré vers le bas, ils régressent. Les joueurs, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre, l’entraîneur est dépassé et la direction, tu ne l’entends plus. Donc c’est un échec total » peste-t-il.