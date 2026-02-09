PSG - OM : Un record égalé pour De Zerbi (ce n’est pas vraiment flatteur)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM s’est largement incliné sur la pelouse du PSG (5-0) dimanche, Roberto De Zerbi a vécu une des pires soirées de sa carrière d’entraîneur. Avec cette défaite, le technicien italien, passé par Sassuolo, le Shakthar Donetsk et Brighton, a égalé un triste record personnel dont il se serait bien passé.

Même Roberto De Zerbi ne comprend pas cette équipe de l’OM. Capable du meilleur, c’est le pire que nous ont offert les Olympiens dimanche sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG (5-0), en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Une défaite record, puisque jamais auparavant un Classique ne s’était conclu par une différence de cinq buts.

« On ne doit pas jouer de cette manière, ni perdre de cette manière contre le PSG » « On fait des bonnes prestations contre Rennes, Lens et après, c’est le désespoir total », a déclaré un Roberto De Zerbi très marqué au micro de Ligue 1+. « Encore une fois, je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire. Parce que ça fait mal ces défaites, surtout à Paris et surtout de cette façon. » En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a tout de même assuré qu’il n’était pas « découragé », mais « triste. On ne doit pas jouer de cette manière, ni perdre de cette manière contre le PSG. »