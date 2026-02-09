«70M€, il ne part pas», cette annonce sur un joueur de l’OM qui ressurgit (et qui fait sourire)

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Encore auteur de plusieurs erreurs qui ont permis au PSG de trouver le chemin des filets dimanche soir au Parc des Princes (5-0), Leonardo Balerdi enchaîne les mauvaises prestations avec l’OM. L’Argentin avait pourtant la cote sur le marché des transferts l’été dernier, et certaines déclarations ressurgissent sur les réseaux sociaux…

Quelques jours après avoir sombré sur la pelouse de Bruges (0-3) en Ligue des champions, l’empêchant d’atteindre les barrages de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a cette fois-ci pris l’eau contre le PSG (0-5). Et encore une fois, Leonardo Balerdi n'est pas exempt de tout reproche et a obtenu la triste note de 1/10 par le journal L’Équipe. Le capitaine de l’OM enchaîne les bourdes, lui qui fut considéré il y a encore quelques mois comme un élément incontournable par la direction, refusant de le laisser partir.

«Mais fermez-là !» : L’OM humilié par le PSG, ça fait craquer Walid Acherchour ! https://t.co/DZpGypoHxM — le10sport (@le10sport) February 9, 2026

Quand Balerdi avait « une cote énorme sur le marché » L’été dernier, certains observateurs étaient d’ailleurs sur la même longueur d’onde que l’OM, en estimant que Balerdi ne devait pas bouger. « Si je suis l’OM, avec ce qu’il se passe sur le marché des défenseurs centraux aujourd’hui, à moins de 70M€ il ne part pas. Il a une cote énorme sur le marché Balerdi », expliquait notamment le journaliste Loïc Tanzi sur le plateau de la chaîne L’Equipe le 2 juillet dernier. Une déclaration qui a mal vieilli et qui ressurgit au lendemain de la prestation catastrophique de l’Argentin. « Balerdi à 70 millions en juillet dernier. Vraiment, j’en suis encore bouche bée », souligne notamment un internaute sur X.