«70M€, il ne part pas», cette annonce sur un joueur de l’OM qui ressurgit (et qui fait sourire)

Encore auteur de plusieurs erreurs qui ont permis au PSG de trouver le chemin des filets dimanche soir au Parc des Princes (5-0), Leonardo Balerdi enchaîne les mauvaises prestations avec l’OM. L’Argentin avait pourtant la cote sur le marché des transferts l’été dernier, et certaines déclarations ressurgissent sur les réseaux sociaux…
Quelques jours après avoir sombré sur la pelouse de Bruges (0-3) en Ligue des champions, l’empêchant d’atteindre les barrages de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a cette fois-ci pris l’eau contre le PSG (0-5). Et encore une fois, Leonardo Balerdi n'est pas exempt de tout reproche et a obtenu la triste note de 1/10 par le journal L’Équipe. Le capitaine de l’OM enchaîne les bourdes, lui qui fut considéré il y a encore quelques mois comme un élément incontournable par la direction, refusant de le laisser partir.
Quand Balerdi avait « une cote énorme sur le marché »
L’été dernier, certains observateurs étaient d’ailleurs sur la même longueur d’onde que l’OM, en estimant que Balerdi ne devait pas bouger. « Si je suis l’OM, avec ce qu’il se passe sur le marché des défenseurs centraux aujourd’hui, à moins de 70M€ il ne part pas. Il a une cote énorme sur le marché Balerdi », expliquait notamment le journaliste Loïc Tanzi sur le plateau de la chaîne L’Equipe le 2 juillet dernier. Une déclaration qui a mal vieilli et qui ressurgit au lendemain de la prestation catastrophique de l’Argentin. « Balerdi à 70 millions en juillet dernier. Vraiment, j’en suis encore bouche bée », souligne notamment un internaute sur X.
« Depuis très longtemps, Balerdi ne joue pas ce rôle comme il devrait le jouer »
Dimanche soir, Adil Rami n’hésitait pas à tacler le protégé de Roberto De Zerbi après son loupé face au PSG. « Il passe son temps à chambrer les joueurs et à s'embrouiller avec eux. Tu es quand même le capitaine de l'OM, je pense que tu devrais un peu plus te concentrer sur le jeu, sur ton football et sur le fait de bien manier ta défense. Depuis très longtemps, Balerdi ne joue pas ce rôle comme il devrait le jouer, confiait l’ancien international français sur Ligue 1+. Tu dois être le patron de ta défense dans la communication, dans la lecture du jeu. Sur le premier but, il doit voir, il doit anticiper et le sentir. Ça fait un bon moment qu’on le sait, sauf qu’aujourd’hui c’était flagrant parce que c’est une grosse manita et c’est le PSG ».