Longoria relégué au second plan à l’OM : cette proche de McCourt au cœur d’une polémique

Éliminé de la Ligue des Champions, l’OM continue de se plonger dans une mauvaise passe avec une nouvelle défaite face au PSG subie ce dimanche soir. En interne également, la situation se tend. Le président Pablo Longoria serait de plus en plus relégué au second plan, éclipsé par une mystérieuse proche de Frank McCourt, qui se retrouve elle même embourbée dans une sale affaire. Explications.
Rien ne semble aller en ce moment pour l’OM. Le club phocéen a subi ce dimanche soir une nouvelle correction sur la pelouse du PSG (5-0), et se retrouve désormais derrière l’OL au classement. Il y a peu, une réunion a eu lieu entre les supporters et la direction. Réunion qui se serait passée dans le calme. Cependant, La Provence a lâché des révélations explosives sur ce qu’il se passe actuellement en interne du côté de Marseille.
Shéhérazade Semsar de Boisséson relègue Longoria au second plan
Personnage extrêmement important des dernières années à l’OM, Pablo Longoria serait de plus en plus mis en retrait. Cela serait notamment dû à la montée en puissance de Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM, et proche de Frank McCourt. Cette dernière se serait récemment présentée à des réunions où elle n’était pas attendue, et à ses côtés, Pablo Longoria a semblé relégué au second plan. Déterminée à redresser le bilan comptable et financier de l’OM, Shéhérazade Semsar de Boisséson applique à la lettre les directives du propriétaire marseillais.
Une grosse polémique sur les réseaux sociaux
Si d’après La Provence, la direction s’est plaint de sa présence auprès des supporters, le média Massilia Zone révèle une donnée importante ce lundi soir. Shéhérazade Semsar a été contrainte de passer son compte X en privé, après que plusieurs supporters aient révélé l’existence de relais de justification des crimes commis par Israël dans la bande de Gaza au cours des derniers mois sur ses réseaux sociaux. Des messages à caractère islamophobes auraient également été aperçus sur le réseau social de la vice-président du conseil de surveillance de l’OM…