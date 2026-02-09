Longoria relégué au second plan à l’OM : cette proche de McCourt au cœur d’une polémique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Éliminé de la Ligue des Champions, l’OM continue de se plonger dans une mauvaise passe avec une nouvelle défaite face au PSG subie ce dimanche soir. En interne également, la situation se tend. Le président Pablo Longoria serait de plus en plus relégué au second plan, éclipsé par une mystérieuse proche de Frank McCourt, qui se retrouve elle même embourbée dans une sale affaire. Explications.

Rien ne semble aller en ce moment pour l’OM. Le club phocéen a subi ce dimanche soir une nouvelle correction sur la pelouse du PSG (5-0), et se retrouve désormais derrière l’OL au classement. Il y a peu, une réunion a eu lieu entre les supporters et la direction. Réunion qui se serait passée dans le calme. Cependant, La Provence a lâché des révélations explosives sur ce qu’il se passe actuellement en interne du côté de Marseille.

❗️La vice-présidente du conseil de surveillance du club, Shéhérazade Semsar, a passé son compte X en privé après que plusieurs supporters de l’OM ont relevé des relais de publications à caractère islamophobe et des propos banalisant ou justifiant le génocide israélien à Gaza. pic.twitter.com/WYCUS3ZtMk — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 9, 2026

Shéhérazade Semsar de Boisséson relègue Longoria au second plan Personnage extrêmement important des dernières années à l’OM, Pablo Longoria serait de plus en plus mis en retrait. Cela serait notamment dû à la montée en puissance de Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM, et proche de Frank McCourt. Cette dernière se serait récemment présentée à des réunions où elle n’était pas attendue, et à ses côtés, Pablo Longoria a semblé relégué au second plan. Déterminée à redresser le bilan comptable et financier de l’OM, Shéhérazade Semsar de Boisséson applique à la lettre les directives du propriétaire marseillais.