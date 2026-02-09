Célébration légendaire à l’OM : Cette star des réseaux sociaux l’a trouvé «incroyable» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans l'histoire du football, beaucoup de joueurs ont fait sensation en trouvant des célébrations originales. Certains joueurs déchaînent les passions après avoir marqué un but et s'illustrent tout particulièrement. L'OM a vu passer quelques joueurs qui ont marqué les esprits en tout cas dans la tête d'une star des réseaux sociaux.

Avec environ 4,6 millions d'abonnés sur Instagram, Just Riadh est une star sur les réseaux sociaux et sur YouTube notamment. Le garçon de 27 ans est aussi un grand passionné de football, lui qui rêvait d'y faire carrière quand il était plus jeune. Parmi ses plus grands plaisirs quand il regarde un match, c'est les célébrations qui marquent son esprit. Il revient sur un ancien joueur qui avait fait sensation lors de son passage très court à l'OM.

PSG - OM : «But de Booba», la séquence qui fait bien rire le rappeur ! https://t.co/seUzoKSKu3 — le10sport (@le10sport) February 9, 2026

Une célébration incroyable à l'OM, Just Riadh impressionné En 2019, l'OM a eu la chance de voir évoluer dans son effectif Mario Balotelli. L'attaquant de 35 ans, réputé pour son personnage haut en couleurs, avait réalisé une célébration particulière après un but marqué face à Saint-Etienne. Un moment qui resté gravé dans la mémoire de Just Riadh. « Je trouve ça tellement stylé, notamment les collectives avec des chorégraphies. Quand Balotelli, alors à l'OM a fait un selfie après son but, c'était incroyable. Si j'étais joueur, je penserais davantage à mes célébrations qu'au match. Imagine, tu marques en finale de la Coupe du monde. Je deviens fou : j'enlève mon maillot direct, j'enchaîne quatre célébrations à la suite, je fais deux danses, plein de signes avec mes mains et après, je vais voir les supporters pour sauter avec eux. (Rires.) » déclare-t-il à L'Equipe.