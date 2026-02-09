Célébration légendaire à l’OM : Cette star des réseaux sociaux l’a trouvé «incroyable» !

Dans l'histoire du football, beaucoup de joueurs ont fait sensation en trouvant des célébrations originales. Certains joueurs déchaînent les passions après avoir marqué un but et s'illustrent tout particulièrement. L'OM a vu passer quelques joueurs qui ont marqué les esprits en tout cas dans la tête d'une star des réseaux sociaux.
Avec environ 4,6 millions d'abonnés sur Instagram, Just Riadh est une star sur les réseaux sociaux et sur YouTube notamment. Le garçon de 27 ans est aussi un grand passionné de football, lui qui rêvait d'y faire carrière quand il était plus jeune. Parmi ses plus grands plaisirs quand il regarde un match, c'est les célébrations qui marquent son esprit. Il revient sur un ancien joueur qui avait fait sensation lors de son passage très court à l'OM.
Une célébration incroyable à l'OM, Just Riadh impressionné
En 2019, l'OM a eu la chance de voir évoluer dans son effectif Mario Balotelli. L'attaquant de 35 ans, réputé pour son personnage haut en couleurs, avait réalisé une célébration particulière après un but marqué face à Saint-Etienne. Un moment qui resté gravé dans la mémoire de Just Riadh. « Je trouve ça tellement stylé, notamment les collectives avec des chorégraphies. Quand Balotelli, alors à l'OM a fait un selfie après son but, c'était incroyable. Si j'étais joueur, je penserais davantage à mes célébrations qu'au match. Imagine, tu marques en finale de la Coupe du monde. Je deviens fou : j'enlève mon maillot direct, j'enchaîne quatre célébrations à la suite, je fais deux danses, plein de signes avec mes mains et après, je vais voir les supporters pour sauter avec eux. (Rires.) » déclare-t-il à L'Equipe.
Balotelli, passage éclair à l'OM
Connu pour sa personnalité sulfureuse et ses dérapages, Mario Balotelli évoluait à l'OGC Nice lorsque son contrat a été rompu au milieu de la saison 2018-2019. C'est finalement l'OM qui saute sur l'occasion et le récupère jusqu'à la fin de la saison. Son contrat ne sera pas prolongé et il finira par quitter la cité phocéenne durant l'été. Un passage éclair durant lequel il aura tout de même marqué les esprits.