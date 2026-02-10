«Vous êtes indignes de l'OM», l'accusation après le «vidéo gag»!

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le début de l'année 2026, ce sont les montagnes russes à Marseille. Tant sur la scène continentale que nationale. Ces derniers temps, les supporters de l'OM ont assisté à de sérieuses débâcles de la part de leur équipe. Une de trop, au vu du contenu, du point de vue d'un observateur qui a réglé ses comptes avec l'Olympique de Marseille en direct dimanche soir...

En cette saison 2025/2026, l'OM a été une équipe à deux vitesses. Capables de bousculer le Real Madrid de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu (1-2) ou bien de s'offrir Newcastle (2-1) en Ligue des champions, sans omettre des succès en Ligue 1 contre le RC Lens (3-1) ou encore le PSG (1-0), les hommes de Roberto De Zerbi font preuve d'inconstance par moments. A l'image de la déroute totale fin janvier à la dernière journée de saison régulière de Ligue des champions face au Club Brugge (0-3) qui a valu une élimination précoce de cette C1 dès la phase de saison régulière, mais ce n'est pas tout.

🤦‍♂️ "Balerdi et Pavard sont indignes de l'OM, c'est indécent. Ce sont des petits leaders qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. De grands gestes en avant-match pour se faire traîner de la sorte, c'est vidéo gag."

🗣️ @walidacherchour



🗣️ @walidacherchour pic.twitter.com/quaLDQRxT1 — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) February 9, 2026

«Se faire traîner en 4K. Le dos, ils les donnent constamment sur chaque duel !» L'Olympique de Marseille avait montré du répondant contre le PSG en Ligue 1 (1-0) et pendant le Trophée des champions (2-2 puis 1-4 aux tirs au but). Cependant, la visite des joueurs marseillais au Parc des princes dimanche soir a tourné à la correction. L'OM a subi la foudre parisienne en s'inclinant sur le score de 5 buts à 0 avec en plus quelques montants touchés par le Paris Saint-Germain. Dans le débriefing de la rencontre du Winamax FC dimanche soir, Walid Acherchour a recadré les joueurs de l'OM. « Mais les gars, fermez-là, fermez-là. Sincèrement, fermez-là, faites-vous tout petit. Vous êtes indécents, vous êtes indignes de l’OM. Vous êtes des petits leaders. Pavard, t’as été un adjoint dans des très bonnes équipes mais t’es pas un leader, arrête de t’inventer un rôle que tu n’as pas. Balerdi, c’est pas un capitaine, ce ne sera jamais un capitaine, il se prend pour un autre, mais sincèrement on est où ? C’est sérieux, on est sérieux ? Soyons sérieux cinq minutes. Toutes les images, les caméras isolées, etc, pour se faire traîner de cette manière par Doué, Barcola, Dembélé. Se faire traîner en 4K. Le dos, ils les donnent constamment sur chaque duel ! On parle de mecs qui prennent des tonnes d’argent ».