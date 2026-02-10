«Vous êtes indignes de l'OM», l'accusation après le «vidéo gag»!

Depuis le début de l'année 2026, ce sont les montagnes russes à Marseille. Tant sur la scène continentale que nationale. Ces derniers temps, les supporters de l'OM ont assisté à de sérieuses débâcles de la part de leur équipe. Une de trop, au vu du contenu, du point de vue d'un observateur qui a réglé ses comptes avec l'Olympique de Marseille en direct dimanche soir...
En cette saison 2025/2026, l'OM a été une équipe à deux vitesses. Capables de bousculer le Real Madrid de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu (1-2) ou bien de s'offrir Newcastle (2-1) en Ligue des champions, sans omettre des succès en Ligue 1 contre le RC Lens (3-1) ou encore le PSG (1-0), les hommes de Roberto De Zerbi font preuve d'inconstance par moments. A l'image de la déroute totale fin janvier à la dernière journée de saison régulière de Ligue des champions face au Club Brugge (0-3) qui a valu une élimination précoce de cette C1 dès la phase de saison régulière, mais ce n'est pas tout.
«Se faire traîner en 4K. Le dos, ils les donnent constamment sur chaque duel !»
L'Olympique de Marseille avait montré du répondant contre le PSG en Ligue 1 (1-0) et pendant le Trophée des champions (2-2 puis 1-4 aux tirs au but). Cependant, la visite des joueurs marseillais au Parc des princes dimanche soir a tourné à la correction. L'OM a subi la foudre parisienne en s'inclinant sur le score de 5 buts à 0 avec en plus quelques montants touchés par le Paris Saint-Germain. Dans le débriefing de la rencontre du Winamax FC dimanche soir, Walid Acherchour a recadré les joueurs de l'OM.
« Mais les gars, fermez-là, fermez-là. Sincèrement, fermez-là, faites-vous tout petit. Vous êtes indécents, vous êtes indignes de l’OM. Vous êtes des petits leaders. Pavard, t’as été un adjoint dans des très bonnes équipes mais t’es pas un leader, arrête de t’inventer un rôle que tu n’as pas. Balerdi, c’est pas un capitaine, ce ne sera jamais un capitaine, il se prend pour un autre, mais sincèrement on est où ? C’est sérieux, on est sérieux ? Soyons sérieux cinq minutes. Toutes les images, les caméras isolées, etc, pour se faire traîner de cette manière par Doué, Barcola, Dembélé. Se faire traîner en 4K. Le dos, ils les donnent constamment sur chaque duel ! On parle de mecs qui prennent des tonnes d’argent ».
«C’est Comedy Club, c’est à mourir de rire»
Le consultant du WFC et de RMC Sport est allé un peu plus loin en comparant l'OM à un Comedy Club tant les erreurs ont été grotesques sur la pelouse du Paris Saint-Germain dimanche soir. « Ce soir c’est Vidéo Gag, c’est Comedy Club, c’est à mourir de rire. Tu prends le deuxième but, le contrôle, la relance, les placements, les duels, les anticipations… C’est une catastrophe, c’est une compil de Vidéo Gag. Sincèrement, qu’est-ce que tu veux faire, qu’est-ce que tu veux dire. Et ce mec-là c’est ta première rampe de lancement, c’est ton leader vocal, ton leader défensif. Mais comment tu veux faire, et c’est Boule et Bill, de l’autre côté t’as Pavard, la même chose » ».