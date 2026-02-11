De Zerbi et l’OM se séparent : Un joueur va le suivre ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’était un secret de polichinelle tant l’étau se resserrait autour de lui ces derniers jours, mais c’est désormais officiel : Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Un petit tremblement de terre qui intervient presque deux ans jour pour jour après le départ de son compatriote Gennaro Gattuso. Le licenciement de l’Italien pourrait avoir des répercussions… sur le vestiaire !

« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d’un commun accord ». Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM publiait le communiqué qui se faisait de plus en plus attendre tant la situation devenait de plus en plus compliquée pour Roberto De Zerbi au sein de la cité phocéenne. A un peu moins d’un an et demi de l’expiration de son contrat à Marseille et alors que son président Pablo Longoria et lui-même avaient tous deux faits part de leur volonté de poursuivre leur collaboration dans les médias pendant de nombreuses années encore, la relation professionnelle entre De Zerbi et l’OM a touché à sa fin.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2026

«Après en avoir discuté avec lui, son père, son agent et le club, nous avons décidé que la meilleure solution était qu'il parte en prêt» Cette séparation des deux parties pourrait bien avoir des répercussions sur le vestiaire de l’OM et notamment pour les joueurs qui ont choisi de s’engager en faveur du club marseillais en partie pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. En conférence de presse au mois de janvier quelques heures avant l’officialisation du prêt sans option d’achat d’Ethan Nwaneri courant jusqu’à la fin de la saison, Mikel Arteta tenait le discours suivant. « Je pense que les jeunes joueurs talentueux dont nous disposons ont besoin de temps de jeu, et dans ce cas précis, Ethan n'en avait pas assez. Or, la dernière chose que nous voulons, c'est freiner son développement, car c'est un joueur très talentueux qui vit et respire le football ; c'est toute sa vie. Après en avoir discuté avec lui, son père, son agent et le club, nous avons décidé que la meilleure solution était qu'il parte en prêt ».