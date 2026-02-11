Vente OM : Après le départ de Roberto De Zerbi, Frank McCourt prend une décision

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

C’est désormais officiel, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM, qui a annoncé son départ d’un commun accord dans la nuit de mardi à mercredi, quelques jours après la gifle reçue face au PSG (5-0). Dans cette période d’instabilité, Frank McCourt a laissé filtrer ses intentions pour la suite de son projet avec le club marseillais.

La nouvelle avait déjà commencé à s’ébruiter dans la soirée de mardi et a été officialisée dans la nuit : Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM. Dans un communiqué, le club a annoncé le départ du technicien italien, arrivé à l’été 2024 et sous contrat jusqu’en juin 2027, d’un « commun accord » : « À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. »

«Ils ont viré un des meilleurs» : Un journaliste n’en revient pas et clashe l’OM, «on marche sur la tête...» https://t.co/FD4UYXnqrK — le10sport (@le10sport) February 11, 2026

McCourt réaffirme son engagement à l’OM Comme indiqué par le journaliste du JDD Jean-François Pérès, l’OM regrette cette décision et a une grande estime pour Roberto De Zerbi, mais ce dernier n’y croyait plus. Ce qui ne change en rien l’engagement de Frank McCourt à Marseille. L’homme d’affaires américain et son board ont fait savoir qu’ils étaient « fully committed (pleinement engagé) » sur la suite du projet de l’Olympique de Marseille et se sont résignés au départ de l’Italien, mais le lien reste fort avec Pablo Longoria et Medhi Benatia.