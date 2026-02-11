OM - De Zerbi viré : Raymond Domenech réagit après l’avoir clashé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette nuit, l’OM a publié un communiqué officiel confirmant la séparation avec Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, qui n’aura même pas passé deux saisons entières sur le banc du club phocéen, avait été critiqué il y a quelques semaines par Raymond Domenech. Après ce renvoi, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a également souhaité livrer son analyse.

La sentence est finalement tombée dans la nuit. Après une période de troubles, notamment au sein du vestiaire et dans sa relation avec les joueurs, Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions ce mercredi. La gifle reçue par l’OM au Parc des Princes dimanche soir (5-0) semble avoir acté cette décision, même si en réalité, l’élimination du club marseillais de la Ligue des Champions et cette déroute à Bruges (3-0) il y a deux semaines semble être le point de départ du malaise.

De Zerbi viré de l’OM , même si je n’ai jamais été un fan je pense qu’il n’est pas le seul responsable et que changer 10joueurs minimum par an n’aide pas à la stabilité . Les décideurs qui activent ses transferts à répétions devraient aussi se poser les bonnes questions . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) February 11, 2026

Domenech n’a pas épargné De Zerbi après Bruges De son côté, Raymond Domenech n’avait pas mâché ses mots à l’égard de Roberto De Zerbi à l’issue de cette lourde et coûteuse défaite en Belgique. « L’OM éliminé, pas par Benfica mais par une gestion désastreuse d’un effectif pourtant de qualité. On va enfin en parler peut-être », avait ainsi écrit l’ancien sélectionneur de l’équipe de France sur son compte X. Ce mercredi, celui qui intervient également comme consultant pour la Chaîne l’Equipe a évoqué le départ du technicien italien.