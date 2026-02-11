Roberto De Zerbi quitte l’OM : Un autre club envisage déjà de le récupérer !

Roberto De Zerbi a officiellement quitté l’Olympique de Marseille, les deux parties se séparant d’un « commun accord » après les récentes contreperformances. Alors que la direction s’active pour lui trouver un remplaçant, l’Italien pourrait lui aussi rapidement rebondir puisqu’un club bien connu s’intéresserait à lui.
L’aventure phocéenne de Roberto De Zerbi n’aura même pas duré deux saisons complètes. Nommé sur le banc à l’été 2024, l’Italien et l’OM ont décidé de se séparer « d’un commun accord », selon les termes employés dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. « À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première, a expliqué l’OM sur son site officiel. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. »
De Zerbi a déjà une piste pour rebondir
L’Olympique de Marseille est désormais en quête d’un remplaçant et pourrait se tourner vers Habib Beye, parmi les pistes chaudes du club, lui qui vient à peine de quitter le Stade Rennais. Il s’agirait d’un rebond express pour le Sénégalais, trajectoire que pourrait justement suivre Roberto De Zerbi, déjà dans le viseur d’un autre club quelques heures après l’officialisation de son départ.
Un retour en Angleterre… et en Ligue des champions ?
16e place en Premier League, Tottenham a décidé de se séparer de Thomas Frank et s’intéresserait à Roberto De Zerbi selon RMC. L’ancien coach de Brighton (2022-2024) dispose encore d’une belle cote en Angleterre grâce à sa 6e place avec les Seagulls en 2023, soit le meilleur classement de l’histoire de son ancienne équipe.
Tout comme l’OM, les Spurs enchaînent les entraîneurs depuis le départ de Mauricio Pochettino en 2019, Thomas Frank étant le cinquième homme à s’asseoir sur le banc en sept ans. S’il venait à débarquer du côté de Londres, De Zerbi retrouverait la Premier League mais aussi la Ligue des champions, Tottenham ayant fini dans le top 8 au terme de la saison régulière, derrière Arsenal, le Bayern Munich et Liverpool.