«Le club avait monté un dossier pour le licencier», un vieux projet de l’OM révélé au grand jour ?

A l’Olympique de Marseille, les mouvements sont incessants. Que ce soit dans le vestiaire du club ou au niveau du staff technique ainsi que la direction. Le président Pablo Longoria a vu plus d’un coach passer à l’OM. Et en parallèle du limogeage de Roberto De Zerbi, une révélation a été effectuée sur un plan de licenciement des dirigeants...

Président de l’OM depuis la fin du mois de février 2021, Pablo Longoria n’a jamais pu travailler avec un entraîneur pendant deux saisons complètes. Jorge Sampaoli n’est resté qu’une année et demi, même son de cloche pour le désormais ex-coach de l’Olympique de Marseille puisque le club phocéen a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sa séparation avec Roberto De Zerbi qui avait pris ses fonctions le 29 juin 2024. Et à part ça, Gennaro Gattuso et Marcelino n’ont tenu que quelques semaines, à l’instar de Jean-Louis Gasset. Pour sa part, Igor Tudor est resté une seule et unique saison.

📖 L'anecdote de Mémé sur le départ d'Igor Tudor en 2023



🗣️ « Le club avait monté un dossier pour licencier le coach croate pour faute grave. Les deux parties s'étaient quittés main dans la main et l'OM n'avait pas activé ce dossier. » 🤝#EDS pic.twitter.com/Txy20V3GGb — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) February 10, 2026

«On ne pensait pas qu’il allait demander à partir» Le technicien croate avait fait savoir à la presse que son départ de l’OM après la qualification du club en Ligue des champions était dû à des raisons personnelles. L’ancien directeur du football de l’Olympique de Marseille, Javier Ribalta, validait cette thèse au cours d’une entrevue avec Les Réservistes. « On ne pensait pas qu’il allait demander à partir. Action-réaction, c’est notre travail. On était contents. On pensait qu’il l’était aussi. Je pense qu’il l’était… Le problème est qu’il n’avait pas l’énergie pour continuer. C’est comme ça ».