De Zerbi s'en va : L'OM pourrait faire un autre (gros) chèque qui n’était pas prévu !

Arrivé sur le banc à l’été 2024, Roberto De Zerbi a officiellement quitté l’Olympique de Marseille et n’aura donc pas l’occasion de finir sa deuxième saison dans la cité phocéenne. La direction s’active déjà pour sa succession, songeant notamment à Habib Beye, mais pas seulement.
Annoncé mardi soir sur RMC, le départ de Roberto De Zerbi a finalement été officialisé par l’OM durant la nuit, une décision prise « d’un commun accord » selon le communiqué publié sur le site officiel du club. « À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première, a fait savoir l’OM dans son communiqué. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. »
Habib Beye dans le viseur de l’OM
En quête d’un nouveau tacticien, l’OM songe notamment à Habib Beye, qui vient de quitter le Stade Rennais. D’après les informations de RMC, le Sénégalais, qui rêve d’entraîner un jour son ancien club, aurait été contacté par la direction phocéenne qui le tient en grande estime. Mais un autre entraîneur serait dans les petits papiers de Pablo Longoria et Medhi Benatia.
L’autre cible de l’OM dispose d’une clause libératoire
Comme l’explique Foot Mercato, Sergio Conceição plaît aussi beaucoup à l’OM. Un intérêt qui n’est pas forcément surprenant puisque le nom du Portugais avait été évoqué avant la nomination de Roberto De Zerbi. Aucun contact n’aurait encore été entamé, mais si la situation devait évoluer, les Marseillais savent déjà qu’il faudra sortir le chéquier pour enrôler l’ancien technicien du FC Porto, aujourd’hui sous contrat avec Al-Ittihad en Arabie saoudite. FM précise que Conceição dispose d’une clause libératoire de 4,5M€.