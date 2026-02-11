Habib Beye à l’OM : La piste est déjà validée sur RMC !

On prend les mêmes et on recommence. La valse des entraîneurs continue à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria n’a jamais pu travailler avec un seul et même coach pour deux saisons pleines depuis son intronisation en tant que président du club phocéen. Roberto De Zerbi a été limogé ces dernières heures. Pour ce qui est de son remplaçant, l’issue paraît assez logique pour Daniel Riolo.
Décidément, les destins de l’OM et de Rennes sont croisés ces derniers temps. Le 15 août 2025, la victoire du Stade Rennais contre les Marseillais (1-0) engendrait une bagarre d’une « violence inouïe » selon les propos du président Pablo Longoria dans les vestiaires du Roazhon Park. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe prenaient ainsi la porte. Fin janvier, quelques jours seulement après l’humiliation en Ligue des champions contre le Club Brugge (3-0) qui éliminait par la même occasion l’équipe phocéenne de la compétition, l’Olympique de Marseille jouait gros contre le Stade Rennais en 1/8ème de finale de la Coupe de France. Les meubles ont été sauvés avec un succès sur le score de 3 buts à 0.
De Zerbi prend la porte
Ces derniers jours, les deux entraîneurs des deux équipes ont été remerciés par leurs dirigeants respectifs. Lundi, le comité directeur du club breton publiait un communiqué dans lequel il était spécifié qu’Habib Beye n’était plus aux commandes de l’effectif rennais. Un peu moins de 48 heures plus tard, rebelote… à l’OM ! La séparation entre l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi a été effectuée « d’un commun accord » selon la communication du directoire marseillais.
«Ils vont aller prendre Habib Beye non ? Ils ne vont quand même pas finir la saison avec Abardonado»
Et maintenant ? Il est question dans la presse d’une nomination d’Habib Beye. C’est en effet la tendance dessinée par Foot Mercato ce mercredi matin. Le média affirme que la piste menant à l’ancien latéral droit et capitaine de l’OM (2003-2007) serait sérieusement étudiée par les pensionnaires du Vélodrome. Avant même que l’Olympique de Marseille communique officiellement sur le départ de Roberto De Zerbi, Daniel Riolo s’interrogeait déjà pendant la diffusion de l’After Foot mardi soir sur l’hypothèse Beye pour l’OM. « Ils vont aller prendre Habib Beye non ? Ils ne vont quand même pas finir la saison avec Abardonado ».
Pour rappel, Jacques Abardonado avait assuré l’intérim en septembre 2023 entre le départ de Marcelino et la nomination de Gennaro Gattuso.