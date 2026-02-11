Habib Beye à l’OM : La piste est déjà validée sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On prend les mêmes et on recommence. La valse des entraîneurs continue à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria n’a jamais pu travailler avec un seul et même coach pour deux saisons pleines depuis son intronisation en tant que président du club phocéen. Roberto De Zerbi a été limogé ces dernières heures. Pour ce qui est de son remplaçant, l’issue paraît assez logique pour Daniel Riolo.

Décidément, les destins de l’OM et de Rennes sont croisés ces derniers temps. Le 15 août 2025, la victoire du Stade Rennais contre les Marseillais (1-0) engendrait une bagarre d’une « violence inouïe » selon les propos du président Pablo Longoria dans les vestiaires du Roazhon Park. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe prenaient ainsi la porte. Fin janvier, quelques jours seulement après l’humiliation en Ligue des champions contre le Club Brugge (3-0) qui éliminait par la même occasion l’équipe phocéenne de la compétition, l’Olympique de Marseille jouait gros contre le Stade Rennais en 1/8ème de finale de la Coupe de France. Les meubles ont été sauvés avec un succès sur le score de 3 buts à 0.

De Zerbi prend la porte Ces derniers jours, les deux entraîneurs des deux équipes ont été remerciés par leurs dirigeants respectifs. Lundi, le comité directeur du club breton publiait un communiqué dans lequel il était spécifié qu’Habib Beye n’était plus aux commandes de l’effectif rennais. Un peu moins de 48 heures plus tard, rebelote… à l’OM ! La séparation entre l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi a été effectuée « d’un commun accord » selon la communication du directoire marseillais.