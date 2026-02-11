Un entraîneur rêve de venir à l’OM, et il est favori pour remplacer De Zerbi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme pressenti ces derniers jours, Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions par l’OM, qui a annoncé la nouvelle dans la nuit de mardi à mercredi. Désormais, les dirigeants phocéens sont à la recherche d’un nouvel entraîneur, et l’une des pistes privilégiées mènerait à un homme qui rêve de s’asseoir sur le banc du Vélodrome…

Son départ était évoqué depuis plusieurs jours, et la correction reçue par l’OM sur la pelouse de Bruges, il est désormais officiel : Roberto De Zerbi n’est plus à la tête du club phocéen. Les deux parties ont mis fin à leur aventure « d'un commun accord », selon les termes employés dans le communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. « À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison », a fait savoir l’OM.

Qui sera le remplaçant de Roberto De Zerbi ? Pablo Longoria et Medhi Benatia sont désormais en quête d’un entraîneur pour la suite de la saison, avec un premier match dès samedi, contre Strasbourg. « On se dirige vers une solution interne pour le match de Strasbourg. Je ne sais pas si ce sera Pancho Abardonado ou Romain Ferrier, l'entraîneur de la réserve, mais à priori plutôt une décision interne, expliquait mardi soir Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC. À moins qu'il y a un nom qui sorte du chapeau tout de suite et rapidement, mais bon pour samedi contre Strasbourg, plutôt une solution interne ». Et pour la suite, l’Olympique de Marseille pourrait se tourner vers l’un de ses anciens joueurs en la personne de Habib Beye, qui semble tenir la corde quelques heures après le départ de Roberto De Zerbi.