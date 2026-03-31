Nouvel entraîneur à l'OM : L'annonce qui sème le trouble !

L'Olympique de Marseille n'a plus le droit à l'erreur et doit désormais absolument se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, sous peine d'avoir de gros soucis financiers. Une qualification encore loin d'être acquise compte tenu de la crise qui frappe le club phocéen en ce moment. A tel point que l'avenir d'Habib Beye est incertain.
La situation continue de se tendre à l'OM au point que tout pourrait encore changer l'été prochain. Et pas seulement en ce qui concerne l'effectif. Et pour cause, Pablo Longoria est officiellement parti, tandis que Frank McCourt a confirmé que Medhi Benatia quitterait également ses fonctions à l'issue de la saison. Deux départs majeurs qu'il faudra compenser rapidement. Mais en plus d'un président et d'un directeur sportif, l'OM va-t-il également se mettre en quête d'un entraîneur ? Habib Beye a remplacé Roberto De Zerbi au mois de février, mais son avenir reste incertain selon Daniel Riolo.
Riolo jette un froid sur l'avenir de Beye
« Habib Beye est l’entraîneur mais si je suis joueur, avec les agents autour, on est sûr que Beye va rester ? On est sûr que le nouveau président va tout changer ? Et le directeur sportif qui va venir, ça va être qui ? On est passé d'un trio "ça va être à la vie à la mort" à "il n'y a plus personne". Ca va être difficile de boucler la saison », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre en assurant que la situation instable au sein de l'OM pourrait avoir des répercussions sur la fin de la saison.
«On est sûr que Beye va rester ?»
Et pour cause, en plus de l'avenir incertain d'Habib Beye, Medhi Benatia va quitter son poste de directeur sportif de l'OM. « Je ne doute pas une seconde du professionnalisme de Medhi Benatia mais tu dois t’en aller, il y a une sorte de lassitude. Si tu t’en vas, c’est que tu as envie de passer à autre chose. De quelle façon les joueurs reçoivent le message de quelqu’un qui va partir ? Déjà qu’on a un groupe difficile à motiver, qui a fait preuve d’un caractère faiblard à de nombreuses reprises… », ajoute Daniel Riolo.