Nouvel entraîneur à l'OM : L'annonce qui sème le trouble !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'Olympique de Marseille n'a plus le droit à l'erreur et doit désormais absolument se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, sous peine d'avoir de gros soucis financiers. Une qualification encore loin d'être acquise compte tenu de la crise qui frappe le club phocéen en ce moment. A tel point que l'avenir d'Habib Beye est incertain.

La situation continue de se tendre à l'OM au point que tout pourrait encore changer l'été prochain. Et pas seulement en ce qui concerne l'effectif. Et pour cause, Pablo Longoria est officiellement parti, tandis que Frank McCourt a confirmé que Medhi Benatia quitterait également ses fonctions à l'issue de la saison. Deux départs majeurs qu'il faudra compenser rapidement. Mais en plus d'un président et d'un directeur sportif, l'OM va-t-il également se mettre en quête d'un entraîneur ? Habib Beye a remplacé Roberto De Zerbi au mois de février, mais son avenir reste incertain selon Daniel Riolo.

🔵⚪️Départ de Benatia, changement de gouvernance, @DanielRiolo réagit aux annonces de McCourt



"Ils ont encore essayé au bout du bout de retenir Benatia, mais il ne veut plus. On est passé d'un 'trio pour la vie' à 'il n'y a plus personne'. La saison va être difficile à boucler" pic.twitter.com/Q9PVWpKruR — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026

Riolo jette un froid sur l'avenir de Beye « Habib Beye est l’entraîneur mais si je suis joueur, avec les agents autour, on est sûr que Beye va rester ? On est sûr que le nouveau président va tout changer ? Et le directeur sportif qui va venir, ça va être qui ? On est passé d'un trio "ça va être à la vie à la mort" à "il n'y a plus personne". Ca va être difficile de boucler la saison », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre en assurant que la situation instable au sein de l'OM pourrait avoir des répercussions sur la fin de la saison.