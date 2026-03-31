«Je vends, je me casse», un scénario inquiétant évoqué pour la vente de l’OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille traverse une zone importante de turbulences. Les échecs sportifs ont mis à mal l’institution dans laquelle des changements ont été opérés jusqu’à l’hypothétique vente du club de la part du propriétaire américain Frank McCourt. C’est un scénario à clairement prendre en considération selon Daniel Riolo.

Décidément, tout a très vite basculé à Marseille. En fin de saison dernière, une réunion avait eu lieu aux États-Unis, pays du propriétaire Frank McCourt, au cours de laquelle malgré les rumeurs l’envoyant notamment en Italie à l’AC Milan, Roberto De Zerbi avait été conforté dans ses fonctions d’entraîneur par le biais d’un communiqué. Il est dit qu’un gentlemen agreement a été convenu entre le désormais ex-coach de l’OM annoncé à Tottenham, l’ancien président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia pour que tous continuent ou arrêtent ensemble.

🚨🔵⚪️ Quel président pour l'OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : "Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c'est un profil idéal" pic.twitter.com/P8CpCkVp9K — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026

«On est passés à il y a six mois à un trio pour la vie à la mort, à il n’y a plus personne» A ce jour, Medhi Benatia est toujours en poste, mais quittera ses fonctions au terme de la saison. Habib Beye est devenu entraîneur du club phocéen et Alban Juster en assure la présidence de manière momentanée. L’union sacrée n’est plus à Marseille et même Frank McCourt qui a toujours démenti tout scénario de vente apparu dans la presse a récemment avoué rechercher un nouvel investisseur. Sur les ondes de RMC pour l’After Foot lundi soir, Daniel Riolo a fait un point sur le tournant majeur pris à l’OM ces derniers temps. « On est passés à il y a six mois à un trio pour la vie à la mort, à il n’y a plus personne. Ça va être difficile de boucler la saison quand même. Et cette interview (McCourt), la façon dont elle tombe… ».