Mercato - PSG : Nouvelle annonce pour le transfert d’un crack !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait être plutôt actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, et explorerait donc déjà quelques pistes. Les dirigeants parisiens convoiteraient notamment un crack à l’étranger. Et une nouvelle annonce vient de tomber sur ce dossier.

Le PSG devrait vivre un été 2026 assez agité. Conscient des limites de son effectif, surtout en cas de pépin physique, le club de la capitale entendrait offrir à Luis Enrique de nouvelles solutions pour la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu exploreraient donc déjà de nouvelles pistes sur le marché des transferts. Joel Ordonez (Club Brugge), Enzo Fernandez ou encore Bruno Fernandes (Manchester United) ont récemment été évoqués. Et un autre nom en particulier est revenu ces derniers jours.

Mercato - PSG : Le clash qui lui a coûté sa signature à Paris, il signera finalement à l'OM ! https://t.co/vT5gp4t09q — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Le PSG s'attaque à un crack sur le mercato Le PSG garderait en effet un œil sur la situation de Karim Coulibaly. Sensation en Bundesliga, le défenseur du Werder Bremen attiserait l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont les pensionnaires de la Ligue 1. Le joueur de 18 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club allemand, devrait donc animer le mercato cet été. Une nouvelle annonce vient d’ailleurs de tomber au sujet d’un potentiel transfert de ce crack.