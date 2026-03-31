Mohamed Bouhafsi président de l’OM ? Daniel Riolo lâche une bombe et valide cette improbable piste !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce lundi soir, dans l’After Foot, Daniel Riolo a donné le nom qui « circule le plus » pour devenir le prochain président de l’OM, celui de Mohamed Bouhafsi. Si cette piste a de quoi surprendre, l’éditorialiste de RMC a expliqué pourquoi selon lui elle avait du sens, alors que le journaliste est intéressé par le poste.

Auprès du JDD, Frank McCourt a annoncé ce week-end que le « processus » de recherche du prochain président de l’OM « est enclenché ». Et d’après les informations de Daniel Riolo dévoilées ce lundi soir dans l’After Foot, le « nom qui circule le plus » pour prendre la succession de Pablo Longoria est celui de Mohamed Bouhafsi, journaliste passé par RMC et désormais présentateur de l’émission C à vous sur France 5.

🚨🔵⚪️ Quel président pour l'OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : "Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c'est un profil idéal" pic.twitter.com/P8CpCkVp9K — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026

« Pape Diouf était journaliste et agent, aucune expérience pour diriger un club de foot ou une entreprise » « Son nom circule, il est connu à Marseille. Frank McCourt le connaît, il est conseiller par Image 7, il est également connu chez Image 7. Son nom circule. L’exemple actuel qu’il faut citer, c’est Benjamin Parrot (DG du RC Lens), il est très jeune, sans expérience, il faut un travail formidable car il a réussi à s’entourer », a déclaré Daniel Riolo, avant de rappeler : « Nasser Al-Khelaïfi est un prof de tennis, qui n’avait aucune expérience, ni en management et en football encore moins. Il ne connaissait ni Paris, ni le PSG. C’est un prof de tennis à qui on a donné 1000 casquettes et 1000 fonctions. Il n’y a aucun profil avec des pré-requis pour cette fonction, vous pouvez tous me les citer, ça n’existe pas. Vous avez l’ancien patron de supermarchés qui arrive dans le foot comme Gervais Martel, ceux qui avaient une expérience de fou et qui se plantent. Vous pouvez tous me les prendre, Vincent Labrune était un attaché de communication sans expérience, il n’avait jamais rien dirigé, il a été président d’un club. Pape Diouf était journaliste et agent, aucune expérience pour diriger un club de foot ou une entreprise. »