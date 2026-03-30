«C’est impensable de faire une telle connerie» : Pierre Ménès balance sur cette décision mercato de l’OM

Actuel troisième de Ligue 1 avec son destin entre les mains afin de se qualifier en Ligue des champions, l’OM a tout de même vécu une saison très mouvementée jusque-là. Pour Pierre Ménès, les problèmes de Marseille ont commencé l’été dernier, quand le club a décidé de se séparer d’un joueur en particulier.
C’est une question que beaucoup d’observateurs se sont posés : qu’aurait donné la saison de l’OM avec Adrien Rabiot ? Arrivé en septembre 2024, deux mois après la fin de son contrat à la Juventus, l’international français (57 sélections) a été un acteur majeur de la seconde place en Ligue 1 obtenue la saison dernière et était parti pour en faire une deuxième à Marseille, avant son départ inattendu à la fin du dernier mercato estival.
« Marseille a tué sa saison dès le premier match »
Pour le compte de la première journée de championnat, le 15 août 2025, l’OM s’est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (1-0). Une défaite suivie d’une violente altercation dans les vestiaires entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Roberto De Zerbi évoquait alors une bagarre comme dans un « pub anglais » et Pablo Longoria un « événement d’une gravité et d’une violence extrêmes, quelque chose d’inouï ». Le club a alors pris la décision de se séparer des deux joueurs. Jonathan Rowe a pris la direction de Bologne et Adrien Rabiot de l’AC Milan.
« Une faute colossale, monstrueuse »
Une énorme l’erreur de la part de l’OM selon Pierre Ménès. « C’est tellement évident. Marseille a tué sa saison dès le premier match en perdant à Rennes, et encore ça c’était presque anecdotique, mais surtout en virant Rabiot comme un malpropre pour une bagarre dans un vestiaire comme il y en a des centaines dans l’histoire du foot. Avoir aussi peu de lucidité sur le niveau de son équipe, le niveau de son milieu de terrain, et le niveau du joueur, c’est une faute colossale, monstrueuse. C’est impensable de faire une telle connerie », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.