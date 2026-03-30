«C’est impensable de faire une telle connerie» : Pierre Ménès balance sur cette décision mercato de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Actuel troisième de Ligue 1 avec son destin entre les mains afin de se qualifier en Ligue des champions, l’OM a tout de même vécu une saison très mouvementée jusque-là. Pour Pierre Ménès, les problèmes de Marseille ont commencé l’été dernier, quand le club a décidé de se séparer d’un joueur en particulier.

C’est une question que beaucoup d’observateurs se sont posés : qu’aurait donné la saison de l’OM avec Adrien Rabiot ? Arrivé en septembre 2024, deux mois après la fin de son contrat à la Juventus, l’international français (57 sélections) a été un acteur majeur de la seconde place en Ligue 1 obtenue la saison dernière et était parti pour en faire une deuxième à Marseille, avant son départ inattendu à la fin du dernier mercato estival.

Mercato - OM : Bientôt libre de tout contrat, il va quitter l’Angleterre pour Marseille ? https://t.co/gRrAwvlxAi — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Marseille a tué sa saison dès le premier match » Pour le compte de la première journée de championnat, le 15 août 2025, l’OM s’est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (1-0). Une défaite suivie d’une violente altercation dans les vestiaires entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Roberto De Zerbi évoquait alors une bagarre comme dans un « pub anglais » et Pablo Longoria un « événement d’une gravité et d’une violence extrêmes, quelque chose d’inouï ». Le club a alors pris la décision de se séparer des deux joueurs. Jonathan Rowe a pris la direction de Bologne et Adrien Rabiot de l’AC Milan.