Mercato - OM : Bientôt libre de tout contrat, il va quitter l’Angleterre pour Marseille ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si cela n’a pas toujours porté ses fruits, l’OM a attiré plusieurs joueurs libres de tout contrat ces dernières années et envisagerait de faire de même l’été prochain. Alors que son club aurait décidé de ne pas le prolonger, un joueur pourrait quitter le championnat dans lequel il évolue actuellement, la Premier League, afin de prendre la direction de Marseille.

Comme Frank McCourt l’a confirmé ce week-end auprès du JDD, Medhi Benatia partira à la fin de la saison. S’il a accepté de rester après avoir posé sa démission, le propriétaire de l’OM et son directeur du football ont convenu de se séparer une fois l’exercice 2025-2026 terminé : « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus. »

🚨 Tottenham will let Yves Bissouma leave on a free transfer at the end of the season!



While the London club is looking to offload the player, Ligue 1 sides Marseille and Nice are interested in the Malian player! pic.twitter.com/uXAdMgogET — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 28, 2026

L’OM toujours intéressé par Bissouma ? L’OM va donc devoir trouver un autre responsable de son secteur sportif, mais cela ne l’empêcherait pas de déjà se positionner dans certains dossiers, notamment en Premier League. TEAMtalk indiquait que Marseille serait attentif à la situation de Gabriel Martinelli (24 ans, Arsenal). D’après les informations de Goals Xtra, le club olympien serait également sur la piste d’Yves Bissouma.