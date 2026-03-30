Mercato - PSG : «Des rumeurs qui nous font tous sourire», feuilleton terminé pour un joueur de l’équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France dispose de la « meilleure attaque du monde » selon Lucas Hernandez. Des propos avec lesquels son sélectionneur Didier Deschamps n’est publiquement pas en phase à 100 %. Et pourtant, les individualités qui composent le secteur offensif de l’équipe de France font saliver plus d’un gros club européen. L’une d’elles revient avec insistance dans les rumeurs de mercato et notamment au PSG. Une réponse est tombée.

La Coupe du monde approche à grands pas. Entre le 11 juin et le 19 juillet prochain, l’Argentine défendra son statut de championne du monde face aux 47 autres nations dont l’équipe de France que l’Albiceleste avait battu lors d’un final d’anthologie à Doha le 18 décembre 2022 (3-3 après prolongations et 4-2 aux tirs au but). Pour la dernière compétition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur, Kylian Mbappé et le vestiaire des Bleus ont les arguments pour une fois de plus se hisser jusqu’au stade de la finale au MetLife Stadium. Et ce, avec des nouvelles têtes attrayantes dans le secteur offensif depuis le dernier Mondial.

🚨 Bayern’s Rummenigge on Michael Olise: “The links with his sale make us smile”.



“Olise has three years left on his contract – nothing more to say. People go to the stadium for players like him!”, told Diario AS. pic.twitter.com/ZTPvPSTSN0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2026

Michael Olise fait tourner les têtes du PSG et pas seulement… Désiré Doué, Bradley Barcola, Rayan Cherki ou encore Michael Olise ont tous rejoint l’équipe de France A entre les deux compétitions. Le dernier joueur cité fait les beaux jours du Bayern Munich club dans lequel il s’est engagé en parallèle de sa médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec les Bleuets. Avec ses 27 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Bayern cette saison, Olise a tapé dans l’œil de certaines directions sur le Vieux Continent. Que ce soit le Real Madrid, le PSG ou encore Liverpool qui a lancé l’opération de la succession de Mohamed Salah, tous pourraient activer la piste menant à Michael Olise. Le journaliste Sébastien Vidal affirmait en milieu de semaine dernière que la porte munichoise était fermée pour Olise avec le projet d’une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2029.