Mercato - PSG : Son histoire à Paris est finie ? Le prix de son transfert est fixé à 30M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival n'ouvrira pas ses portes avant un moment, mais ça n'empêche pas certaines rumeurs de faire parler. Un joueur du PSG est d'ailleurs actuellement concerné par celles-ci. Ce Parisien en question pourrait ainsi quitter définitivement le club de la capitale à l'intersaison, à condition de s'aligner sur les demandes du PSG : 30M€.

Cet été, il risque d'y avoir du mouvement au PSG. Alors qu'on se demande bien évidemment quels seront les joueurs qui viendront renforcer l'effectif de Luis Enrique, d'autres devront faire leurs valises dans le même temps. Il y aura ainsi des départs à Paris. Qui s'en ira ? Cela devrait être le cas de Randal Kolo Muani. Aujourd'hui prêté à Tottenham, l'attaquant français n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique et voilà qu'un transfert définitif pourrait avoir lieu pour celui qui est encore sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG.

Un joueur du PSG fait comme Kylian Mbappé, ça risque de faire parler ! https://t.co/yh05G6a4Em — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Kolo Muani transféré à la Juventus ? Entre Randal Kolo Muani et le PSG, le divorce pourrait définitivement être prononcé à l'occasion du mercato estival. Pour ce qui est de la destination du Français, cela pourrait être la Juventus, où RKM avait été prêté la saison dernière. Comme expliqué par Sport Mediaset, la Vieille Dame voudrait retrouver Kolo Muani et cela serait réciproque. Reste maintenant à se mettre d'accord avec le PSG, qui réclamerait la somme de 30M€ pour se séparer de son attaquant.