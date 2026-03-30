Mercato - PSG : Son histoire à Paris est finie ? Le prix de son transfert est fixé à 30M€

Le mercato estival n'ouvrira pas ses portes avant un moment, mais ça n'empêche pas certaines rumeurs de faire parler. Un joueur du PSG est d'ailleurs actuellement concerné par celles-ci. Ce Parisien en question pourrait ainsi quitter définitivement le club de la capitale à l'intersaison, à condition de s'aligner sur les demandes du PSG : 30M€.
Cet été, il risque d'y avoir du mouvement au PSG. Alors qu'on se demande bien évidemment quels seront les joueurs qui viendront renforcer l'effectif de Luis Enrique, d'autres devront faire leurs valises dans le même temps. Il y aura ainsi des départs à Paris. Qui s'en ira ? Cela devrait être le cas de Randal Kolo Muani. Aujourd'hui prêté à Tottenham, l'attaquant français n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique et voilà qu'un transfert définitif pourrait avoir lieu pour celui qui est encore sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG.
Kolo Muani transféré à la Juventus ?
Entre Randal Kolo Muani et le PSG, le divorce pourrait définitivement être prononcé à l'occasion du mercato estival. Pour ce qui est de la destination du Français, cela pourrait être la Juventus, où RKM avait été prêté la saison dernière. Comme expliqué par Sport Mediaset, la Vieille Dame voudrait retrouver Kolo Muani et cela serait réciproque. Reste maintenant à se mettre d'accord avec le PSG, qui réclamerait la somme de 30M€ pour se séparer de son attaquant.
« Kolo Muani rêve de rejoindre la Juventus »
L'avenir de Randal Kolo Muani pourrait donc s'écrire à la Juventus la saison prochaine. A ce propos, Fabrizio Romano avait expliqué concernant l'attaquant sous contrat avec le PSG : « À propos de Randal Kolo Muani, un nom cher aux supporters de la Juventus, je tiens à vous informer qu'il a déjà décidé de ne pas rester à Tottenham, où il est prêté par le Paris Saint-Germain. Il retournera donc à Paris et cherchera un nouveau club. De son côté, Randal Kolo Muani voit se réaliser son rêve depuis la fin du mercato hivernal : la Juventus. Il serait ravi de revenir et l'a fait savoir aux Bianconeri. Kolo Muani rêve de rejoindre la Juventus. Contrairement à janvier, où la Juventus a tout tenté pour le recruter, mais où Tottenham n'a pas libéré Kolo Muani avant que la situation ne s'envenime, même après le limogeage de Thomas Frank, la situation est aujourd'hui entre les mains de la Juventus. Pourquoi ? Parce que la Juventus peut et doit décider de son avenir : quel attaquant recruter, quel attaquant est disponible. Le budget alloué à la Ligue des Champions pourrait avoir un impact, mais Kolo Muani serait plus que disposé à reprendre les négociations avec la Juventus. Il ne restera pas à Tottenham aujourd'hui, la décision finale revient à la Juventus ».