Mercato - OM : Il ne veut pas signer, ça sent bon pour Marseille !

Alexis Brunet

L’OM a déjà lancé les grandes manœuvres pour son mercato estival et certaines pistes ont fuité dans la presse. Le club phocéen serait intéressé par un joueur évoluant en Premier League et bonne nouvelle, il ne souhaiterait pas prolonger dans son club actuel. Une belle opportunité à saisir pour la formation du sud de la France.

L’été s’annonce très agité du côté de Marseille. L’OM va opérer une reconstruction massive et va devoir se trouver un nouveau président et un nouveau directeur sportif pour combler les départs de Pablo Longoria (remplacé temporairement par Alban Juster) et Medhi Benatia. En plus de cela, le club phocéen devra réussir son mercato, pour offrir un effectif compétitif à Habib Beye pour sa première saison complète à la tête de la formation olympienne.

OM : «Prétentieux et arrogant», le règlement de comptes des années après https://t.co/eIJNhMeYbU — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

L’OM a une piste en Premier League L’OM devrait se renforcer dans à peu près tous les secteurs et l’attaque devrait être une priorité. Le club phocéen pourrait potentiellement perdre Mason Greenwood et il faudra peut-être lui trouver un remplaçant de grande qualité. Selon les informations de Teamtalk, Marseille aurait une piste menant en Premier League et plus précisément à Arsenal avec Gabriel Martinelli. L’international brésilien n’est pas souvent titulaire en Angleterre et il pourrait donc décider de s’en aller cet été pour relancer sa carrière, lui qui n’a que 24 ans.