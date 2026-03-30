Mercato - OM : Il ne veut pas signer, ça sent bon pour Marseille !

L’OM a déjà lancé les grandes manœuvres pour son mercato estival et certaines pistes ont fuité dans la presse. Le club phocéen serait intéressé par un joueur évoluant en Premier League et bonne nouvelle, il ne souhaiterait pas prolonger dans son club actuel. Une belle opportunité à saisir pour la formation du sud de la France.
L’été s’annonce très agité du côté de Marseille. L’OM va opérer une reconstruction massive et va devoir se trouver un nouveau président et un nouveau directeur sportif pour combler les départs de Pablo Longoria (remplacé temporairement par Alban Juster) et Medhi Benatia. En plus de cela, le club phocéen devra réussir son mercato, pour offrir un effectif compétitif à Habib Beye pour sa première saison complète à la tête de la formation olympienne.
L’OM a une piste en Premier League
L’OM devrait se renforcer dans à peu près tous les secteurs et l’attaque devrait être une priorité. Le club phocéen pourrait potentiellement perdre Mason Greenwood et il faudra peut-être lui trouver un remplaçant de grande qualité. Selon les informations de Teamtalk, Marseille aurait une piste menant en Premier League et plus précisément à Arsenal avec Gabriel Martinelli. L’international brésilien n’est pas souvent titulaire en Angleterre et il pourrait donc décider de s’en aller cet été pour relancer sa carrière, lui qui n’a que 24 ans.
Martinelli ne veut pas prolonger à Arsenal
Estimé par le site spécialisé Transfermarkt à 45M€, Gabriel Martinelli est actuellement lié à Arsenal jusqu’au 30 juin 2027. Teamtalk révèle que le Brésilien possède une option de prolongation de 12 mois dans son contrat, mais il ne serait pas très chaud à l’idée de lever cette option. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui pourrait donc avoir une vraie carte à jouer. Toutefois il faudra faire attention à la concurrence, car l’attaquant est également suivi par le RB Leipzig et l’Atlético de Madrid. Affaire à suivre…