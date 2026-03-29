PSG : Il annonce un «phénomène» à Paris… mais cela pourrait vite changer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique n’a cessé de faire appel à plusieurs joueurs du centre de formation. L’un d’entre eux semble particulièrement prometteur, même si son avenir à Paris pourrait prochainement être remis en cause. Explications.

Ce n’est pas un secret, mais le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation de France, voire d’Europe. Mais si avant, les Titis Parisiens avaient rarement l’opportunité de s’installer en équipe première, ce temps est révolu. Avec l’arrivée de Luis Enrique à la tête du club en 2023, Paris a décidé de renouer avec ses jeunes. Depuis la prise de pouvoir du coach espagnol, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, ou encore Ibrahim Mbaye ont été lancés dans le grand bain.

Ibrahim Mbaye VS Perou | 1 assist

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« On sait que sa marge de progression est énorme » Né en 2008 et tout juste âgé de 18 ans, Ibrahim Mbaye progresse à vue d’œil. Son sélectionneur, Pape Thiaw, l’a d’ailleurs félicité après sa belle rencontre face au Pérou en amical ce samedi. « On sait que sa marge de progression est énorme. A 17 ans, gagner une Ligue des champions, une CAN pour son pays, c’est extraordinaire, sans compter le titre de champion de France. Moi, à 17 ans je jouais la Gambardella. Il est dans un excellent club. Il fait des bonnes choses avec un très bon coach avec lequel il apprend beaucoup (Luis Enrique) et un groupe extraordinaire en sélection comme en club. C’est un gamin que je suis depuis un bon bout de temps. Sa prestation a été bonne même s’il y a des choses à améliorer comme tout le monde », a ainsi confié le sélectionneur du Sénégal.