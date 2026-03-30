Un joueur du PSG bientôt rappelé à l'ordre par Didier Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l'équipe de France a achevé sa trêve internationale avec une victoire face à la Colombie (3-1). Suite à ce succès, plusieurs internationaux se sont exprimés face à la presse. Et voilà que certains propos tenus par un joueur actuel du PSG n'ont pas manqué de faire tiquer Didier Deschamps.

Après avoir triomphé du Brésil, l'équipe de France a fait tomber ce dimanche soir la Colombie (3-1). Alors que Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé étaient sur le banc au coup d'envoi, les Bleus ont prouvé leur énorme force de frappe offensive. De quoi d'ailleurs faire dire à Lucas Hernandez, joueur du PSG et international français, après la rencontre : « On a une super équipe. Du gardien à l'attaque, c'est exceptionnel. La qualité des joueurs offensifs est exceptionnelle. On a la meilleure attaque du monde ? Personnellement, je pense que oui, bien sûr ».

«Ça me fout les boules» : La décision de Deschamps qui le fait «disjoncter» sur La Chaîne L’Equipe ! https://t.co/VOTBrKuio1 — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Il a dit ça ? » Suite à ces propos de Lucas Hernandez, Didier Deschamps a été invité à réagir à ce qu'a pu dire le joueur du PSG. C'est alors que le sélectionneur de l'équipe de France a répondu, rapporté par L'Equipe : « Lucas Hernandez a expliqué que les Bleus avaient la meilleure attaque du monde ? Il a dit ça ? Je vais lui parler tout de suite (sourire). C'est votre rôle, de ne pas se voir plus beau. Évidemment qu'on a le potentiel, oui. Comme 8 ou 10 équipes. L'ambition je l'ai, il ne faut pas qu'on perde l'humilité. Je ne vais pas me cacher. Ce n'est pas en claironnant en disant qu'on est les plus beaux et les plus forts qu'on va y arriver ».