Un joueur du PSG bientôt rappelé à l'ordre par Didier Deschamps ?

Ce dimanche soir, l'équipe de France a achevé sa trêve internationale avec une victoire face à la Colombie (3-1). Suite à ce succès, plusieurs internationaux se sont exprimés face à la presse. Et voilà que certains propos tenus par un joueur actuel du PSG n'ont pas manqué de faire tiquer Didier Deschamps.
Après avoir triomphé du Brésil, l'équipe de France a fait tomber ce dimanche soir la Colombie (3-1). Alors que Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé étaient sur le banc au coup d'envoi, les Bleus ont prouvé leur énorme force de frappe offensive. De quoi d'ailleurs faire dire à Lucas Hernandez, joueur du PSG et international français, après la rencontre : « On a une super équipe. Du gardien à l'attaque, c'est exceptionnel. La qualité des joueurs offensifs est exceptionnelle. On a la meilleure attaque du monde ? Personnellement, je pense que oui, bien sûr ».
« Il a dit ça ? »
Suite à ces propos de Lucas Hernandez, Didier Deschamps a été invité à réagir à ce qu'a pu dire le joueur du PSG. C'est alors que le sélectionneur de l'équipe de France a répondu, rapporté par L'Equipe : « Lucas Hernandez a expliqué que les Bleus avaient la meilleure attaque du monde ? Il a dit ça ? Je vais lui parler tout de suite (sourire). C'est votre rôle, de ne pas se voir plus beau. Évidemment qu'on a le potentiel, oui. Comme 8 ou 10 équipes. L'ambition je l'ai, il ne faut pas qu'on perde l'humilité. Je ne vais pas me cacher. Ce n'est pas en claironnant en disant qu'on est les plus beaux et les plus forts qu'on va y arriver ».
Un bilan « très positif » pour Deschamps
Faisant par ailleurs le bilan de cette trêve internationale aux Etats-Unis, Didier Deschamps a également confié : « Quel est le bilan ? Très positif par rapport aux deux matches. Face à deux belles équipes. Ce n'avait pas grand-chose à voir avec deux matches amicaux. Avec beaucoup d'agressivité, de répondant. Le onze a montré beaucoup de qualité. Deux bonnes répétitions. On ne va pas se voir plus beau qu'on est. Les joueurs ont tous mis à profit leur temps de jeu. Ça nous amènera des éléments pour la liste »